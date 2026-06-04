Gala Mestres seguirá una temporada más en el Baxi Ferrol y afrontará su cuarto año en el club

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Baxi Ferrol continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-2027 y ha confirmado la renovación de Gala Mestres, que seguirá vinculada a la entidad universitaria una campaña más. La base catalana cumplirá así su cuarta temporada consecutiva en el conjunto ferrolano, donde se ha convertido en una de las jugadoras más apreciadas por la afición y en una figura de peso dentro del vestuario.

La continuidad de la jugadora llega, además, en un momento especialmente significativo en el plano personal. Apenas unas horas antes del anuncio oficial nació Max, su primer hijo junto a Damián, una noticia que el club quiso celebrar públicamente trasladando sus felicitaciones a la familia.

Desde su llegada a Ferrol, Mestres ha sido una pieza importante en el crecimiento deportivo del equipo, destacando por su intensidad, entrega y compromiso sobre la pista. Durante este periodo ha participado en algunas de las etapas más exitosas de la historia reciente de la entidad, entre ellas la histórica clasificación para la final de la Eurocup Women, competición en la que el Baxi Ferrol logró el subcampeonato, además de consolidarse entre los equipos de referencia del baloncesto femenino español.

Con esta renovación, la entidad sigue avanzando en la configuración del plantel que competirá la próxima temporada, un curso que estará marcado por el traslado temporal de los partidos como local a Punta Arnela, en una temporada en el que se podría producir el inicio de la reforma del pabellón de A Malata.

El club mostró su satisfacción por seguir contando con una jugadora considerada fundamental tanto por su aportación deportiva como por su implicación en el proyecto, al tiempo que deseó a Gala Mestres y a su familia lo mejor en esta nueva etapa personal.