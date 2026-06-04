Agenda para este viernes, día 5 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–”Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano». (Martin Luther King)

–Quedan 209 días para finalizar el año.

–Día Mundial do Medio Ambiente.

–Día de la Lengua Rusa.

–Día Mundial de los Trasplantados.

–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Norberto, Felipe, Claudio, Alejandro, Cándida,Bonifacio, Nicanor, Igor y Sancho.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 5 de junio?..Géminis

TAL DÍA COMO HOY

(1912)-Nació en Ferrol José Leyra Domínguez. Escritor, profesor, abogado, conferenciante y sobre todo pintor. Académico de la Real de Bellas Artes de Galicia.

(1966)- Nació en Ferrol Julia Martínez. Jefe de Estilismo de Telva.

DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil se encuentra hoy en Cedeira, en la plaza de Galicia (parada del bus) en horario de 16:00 a 21:00 h

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

Este viernes 5 de junio, el tiempo en Ferrol alternará cielos nubosos por la mañana con claros por la tarde, registrando temperaturas de entre 10 °C de mínima y 22 °C de máxima. Según los datos meteorológicos oficiales de MeteoGalicia, la probabilidad de precipitaciones bajará drásticamente del 50% en las primeras horas del día a solo un 5% durante la tarde, lo que permitirá disfrutar del aire libre al final de la jornada.



Estado de las playas en Ferrolterra

Las condiciones marítimas para este viernes, especialmente según la previsión de playas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), obligan a tener mucha precaución:

Oleaje: Se espera oleaje fuerte en todo el litoral abierto, por lo que se recomienda máxima cautela en el baño.

Temperatura del agua: Rondará los 18 °C, la temperatura media habitual para el inicio del verano en la zona.

Índice UV: Alcanzará un nivel máximo de 7 (Alto), de modo que es imprescindible utilizar protección solar aunque el cielo presente nubes bajas.

Viento: Soplará flojo de componente suroeste/sur en la costa, rolando a oeste a últimas horas. [1, 2, 3, 4]

Tabla de mareas Pleamar (Marea alta) 08:03 h—20:22 h–Bajamar (Marea baja) 01:56 h—14:01 h

Recomendaciones para las playas principales

Playa de Doniños y San Xurxo: Ideales para pasear durante la tarde aprovechando la bajamar de las 14:01 h, pero su oleaje fuerte exige prestar atención ya que los socorristas entrarán en servicio a mediados de mes..

Playa de Covas (Esmelle/Fragata): Muy expuestas al mar abierto; perfecto para ver el atardecer o practicar surf si tienes experiencia, debido a la previsión de mar revuelto.

Playa de A Graña o Caranza: Alternativas resguardadas dentro de la ría si buscas aguas tranquilas y protección frente al fuerte oleaje del océano abierto.



EN EL CONCELLO DE FERROL

9.30 h.- El concejal de Promoción Económica e Emprego, Javier Díaz Mosquera, visita a los alumnos en prácticas del Programa Integrado de Emprego. Hipermercado Alcampo.

10.00 h.- La concejal de Política Social, Rosa Martínez, participa en el acto de graduación de la XXI Promoción de la Universidad Sénior. Paraninfo UDC. Rúa Maestranza número 9. A Coruña.

10.00 h.- Comisión informativa de Cultura, Deportes, Festas, Novas Tecnoloxías e Marca Ferrol.

20.00 h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste al Acto Solemne de Arriado de Bandera. Plaza de Armas.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

11,30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en el acto de suelta de aves incluído en el Plan de Conservación da Píllara das Dunas de Galicia. En la praya de Esmelle.

20,00 h.- La delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al solemne acto de Arriado de la Bandera con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En la plaza de Armas

En Narón

13,30 h.-El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, acompañado por la delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, tomará parte en la entrega de premios de la campaña Merca no teu comercio desarrollada en la localidad, en el marco de la colaboración de la Xunta con la Federación Galega de Comercio. En la plaza de la Gándara.

IGLESIA DIOCESANA

La diócesis y Cáritas Mondoñedo-Ferrol celebran la campaña de la Caridad 2026 bajo el lema “Elige amar. Elige comunidad”, una invitación a reforzar la fraternidad y la participación activa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

–Hoy viernes 5 de junio se instalarán, entre las 10:00 y las 14:00 horas, mesas de cuestación y sensibilización en distintos puntos de Ferrol. Por la tarde, a las 17:00 horas, el pabellón del colegio Mercedarias acogerá el “Festival de los Valientes”, un evento solidario a beneficio de Cáritas.

–El sábado 6 de junio se celebrará la V Andaina Solidaria “Memorial Carmela Primo”, con salida simultánea a las 11:00 horas desde el Cantón de Molíns (Ferrol) y la iglesia de San Nicolás (Neda).

–Los actos culminarán el domingo 7 de junio con la celebración de la misa y procesión del Corpus Christi, a las 19:00 horas en la concatedral de San Julián, presidida por el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos.

DÍA FUERZAS ARMADAS

Hoy día 5-A las 20 horas en la plaza de Armas, ceremonia de arriado de la Bandera.

días 6 y 7.- Jornadas de puertas abiertas en el Arsenal (Sala de Armas, batería de “La Cortina” y muelle 5) y buque de la 31ª escuadrilla (Méndez Núñez) 10:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas. Entrada por «La Cortina»

Exposición estática, en el Arsenal, de material con participación de las siguientes unidades: TERNOR, CISI, UBUFER, ESENGRA, OAP FERROL, ARFER. En horario de 1100 a 1300 y de 1600 a 1900. Entrada por «La Cortina»

EN LO CULTURAL Y FESTIVO

En Ferrol

–Este sábado 6 de Junio desde las 13.00 horas, nueva edición del Agro Cabaré que se celebrará en el barrio ferrolano de Canido, en la zona de la «Horta comunitaria» y que incluye en su programación actividades como música, humor y teatro. Es un proyecto solidario en el que se recaudan fondos para los proyectos agro culturales del barrio de Canido en Ferrol.

Este año el Agro Cabaré, fiesta dedicada a ensalzar el trabajo del agro, tendrá lugar el sábado 6 de Junio desde las 13.00 horas, estará presentado por Bea García y contará con las actuaciones de:

-Rebeldes y Revoltosos (Rock School Center Ferrol): Teatro musical.

-Sofijeich: Actuación musical.

-As Tres Nebrosas: Performance cómica y crítica.

-Canido Hoppers: Exhibición de baile.

-Jaxxay Abel: Espectáculo de circo.

-Trécola Produccións: Títeres subversivos.

-Odoluscofusco: Teatro circense.

-David L.H. & The Blowing Cow: Blues & Swing campestre.

-Charmless: Sesión de DJ.

-Fredi Muiño (N+1): Espectáculo de Clown.

-Marinita y sus Maromas: Cabaré y teatro Drag.

-Batucada Sons de Canido: Animación musical y ritmo.

Para completar la experiencia festiva, los asistentes podrán disfrutar de una comida popular. Se servirá paella, ofreciendo tanto una opción omnívora como una vegana. El plato tiene un precio de 5 €.

El festival funcionará bajo el sistema de billetera inversa, donde cada asistente decide de forma voluntaria la aportación económica que desea realizar al finalizar el espectáculo.

En Narón

La parroquia de Castro ya tiene todo listo para celebrar sus grandes fiestas patronales en honor a San Antonio.

Los festejos arrancarán hoy viernes 5 de junio por la tarde, dedicando las primeras horas a los niños con una Fiesta Infantil a partir de las 19:00 horas. Dos horas más tarde, a las 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de una de las citas más esperadas, la Gran Sardinada. Para cerrar la primera jornada por todo lo alto, la noche dará paso a una gran verbena que estará amenizada por el grupo Jaque y la orquesta La Fórmula.

El sábado 6 a las 08:00 horas, con el clásico saludo festivo al ritmo de las bombas de palenque. Los actos religiosos se reservan para las 13:00 horas con la celebración de la Misa Solemne. Al finalizar el oficio, en torno a las 14:30 horas, vecinos y visitantes se reunirán en la sesión vermú, que en esta ocasión estará musicalizada por el dúo D’Vicio.El fin de fiesta llegará a partir de las 22:30 horas con la última verbena, una cita en la que el público podrá bailar hasta altas horas de la madrugada gracias a las actuaciones del dúo D’Vicio y de la orquesta Panamá Band.

En As Pontes

–Hoy viernes 5 de Junio celebración del Festival de Rondallas. El evento musical tendrá lugar en el Auditorio Casa Dopeso y dará comienzo a partir de las 20.00 horas con la participación de Amigos de la Guitarra de Barakaldo y la Rondalla Vila de As Pontes.

En Cedeira

–Sábado 6 de Junio, en este día comenzará en la parroquia de Montoxo, su fiesta religiosa en honor al Corpus Christi. A las 13.30 horas se oficiará la misa solemne cantada por la Coral Eixil de Cedeira, seguida de procesión. A continuación, los presentes podrán disfrutar con la sesión vermú a cargo del dúo Veneguay, formación que además animará la verbena de la noche junto al dúo Calibre.

Domingo 7, en esta jornada se podrá disfrutar con la sesión vermú larga con el dúo Venus.

En Ortigueira

–Este viernes 5 de Junio, comienzan las fiestas en honor a San Felipe y la Virxe da Caridade do Cobre en O Viso, a las 20.00 horas con una gran churrascada, seguida de una gran fiesta amenizada por el Somoza Trío y disco móvil Karamelo.

Sábado 6, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a la Virxe da Caridade do Cobre, cantada por el Coro de Espasante, seguida de la procesión que irá acompañada del grupo Troula do Ortegal. Al finalizar, sesión vermú a cargo del grupo Pasión.

Por la tarde a partir de las 18.00 horas habrá hinchables y maquillaje para los más pequeños.

A partir de las 23.00 horas animará la verbena el grupo Pasión y la orquesta Trébol.

Domingo 7, a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a San Felipe seguida de procesión con el grupo Troula do Ortegal. A continuación se celebrará la sesión vermú con el grupo Unión y Fuerza, formación que también animará la sesión de tarde a partir de las 18.00 horas.

–El emblemático Teatro de Beneficencia de Ortigueira despliega su agenda cultural para el mes de junio, consolidando un espacio de encuentro para las artes escénicas, la música y la ciencia.

Sábado 6 de junio, a las 20:30 h, teatro: «Cabaré Climático» de Gallaecia Eventos. El precio de la entrada para este espectáculo será de 4 €.

En Pontedeume

—Nueva edición del festival folclórico Castelo Folk que tendrá lugar este sábado 6 de Junio en el Castelo de Andrade.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas con la apertura del evento. A las 11.30 horas la exposición de trabajos de artesanía abrirá sus puertas y a las 12.00 horas habrá pasacalles por la calles de la villa a cargo de Gaiteiros Vilanchos, seguido de alboradas por el campo y sesión vermú con el grupo folclórico Virxe da Cela. También habrá juegos tradicionales y se comenzará a preparar el xantar.

A las 16.30 horas comenzarán los talleres artesanales para niños y los juegos tradicionales y a las 17.00 horas habrá foliada abierta para todos con taller de baile. A las 19.00 horas tendrá lugar la presentación del festival a cargo de Sabe Dopico y a partir de las 19.30 horas darán inicio las actuaciones de: grupo folclórico Virxe de Cela, Encrucillada y Os do Fondo da Barra.

EN LO SANITARIO

–A las 8:15 horas acto de bienvenida de Residentes que inician a súa formación especializada en el Área Sanitaria de Ferrol. En el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Avenida da Residencia s/n.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol-Narón-Neda

–Este sábado 6 de Junio, a las 11.00 horas, se celebrará la V Andaina Solidaria «Memorial Carmela Primo».

La salida de esta caminata solidaria tendrá lugar desde el Cantón de Molins (Ferrol) y la Igrexa de San Nicolás (Neda), con una distancia total de 7 kilómetros. La llegada estará ubicada en la Praza de Galicia (Narón).

El precio de inscripción para participar en la andaina es de 8 euros.

Para inscribirse, los interesados pueden dirigirse a su Cáritas Parroquial más cercana o utilizar el código QR que aparece en el cartel.

Es importante destacar que todos los fondos recaudados a través de esta iniciativa irán destinados a la atención de personas vulnerables.

En Narón

Narón acoge una nueva edición de la Concentración Moteira Cidade de Narón. Durante estos días los amantes de este vehículo de dos ruedas podrán disfrutar con las diversas actividades lúdicas programadas para la ocasión. La concentración tiene lugar en el Paseo Marítimo de Xuvia.

Viernes 5 de Junio, comienza la celebración de la XIX Concentración Moteira Cidade de Narón a las 18.00 horas, con la apertura de inscripciones que dará paso al Mercadillo Motero.

Por la noche tendrá lugar la cena y al término de ésta comenzarán los conciertos del grupo Assia y Dj Brunokavi.

Sábado 6, a las 09.00 horas tendrá lugar el almuerzo motero, a las 10.00 horas se llevará a cabo la apertura de inscripciones y el Mercadillo Motero y los presentes podrán disfrutar con la tradicional ruta mototurística libre tras la cual se celebrará la comida amenizada por la charanga Mekánica Rolling Band.

Los asistentes también podrán disfrutar en esta jornada con una exhibición de Trial a cargo de Spartan Bike Show, Víctor Palomares y Ferrán Gonzalo.

Llegada la noche tendrá lugar la cena, tras la cual se llevará a cabo la entrega de trofeos, acto que dará paso al desfile de antorchas. La fiesta motera con el grupo América de Vigo y Dj Juanky completará los actos del día.

Domingo 7, comienza el día a las 10.00 horas con el almuerzo motero. A continuación todos los participantes podrán realizar una nueva ruta mototurística libre y al término de la misma disfrutar con la comida en la carpa. Finalizado el almuerzo, se realizará el sorteo de regalos.

En As Pontes

–Este sábado 6 de Junio el lago de As Pontes de García Rodríguez acogerá una nueva edición del evento As Pontes Ecuestre. Una actividad puesta en marcha por el departamento de deportes en colaboración con la Federación de Hípica Gallega.

La cuarta edición del certamen se celebrará con la emoción de la competición del Concurso Territorial de Saltos, el Campionato Galego de Andadura, el Torneo de Horseball y la II Liga Ferrol-Eume-Ortegal.

En Cariño

–Este sábado día 6, el Concello de Cariño acogerá la celebración del II Triatlón de Menores .

La prueba dará comienzo a las 14.40 horas. Este triatlón está diseñado para jóvenes atletas y contará con las siguientes categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete.

Tanto la salida como el área de transición y la meta estarán centralizadas en el Paseo Marítimo de Cariño, junto a la Casa da Cultura.

Las distancias y vueltas estipuladas para cada segmento son las siguientes:

-Prebenjamín-Cadete (Promoción-Duatlón): Ciclismo (1,6 km / 1 vuelta) y Carrera (500 m / 1 vuelta).

-Benjamín: Natación (100 m / 1 vuelta), Ciclismo (1,6 km / 1 vuelta) y Carrera (500 m / 1 vuelta).

-Alevín: Natación (200 m / 1 vuelta), Ciclismo (4,5 km / 3 vueltas) y Carrera (1.000 m / 1 vuelta).

-Infantil: Natación (300 m / 1 vuelta), Ciclismo (5,8 km / 4 vueltas) y Carrera (2.000 m / 2 vueltas).

-Cadete: Natación (400 m / 1 vuelta), Ciclismo (7,1 km / 5 vueltas) y Carrera (2.500 m / 2 vueltas).

En Pontedeume

–La octava edición de la Andaina Camiño Real se celebrará en Pontedeume este sábado, día 6 de junio. Esta caminata ofrece un recorrido de 5 kilómetros con un desnivel acumulado de 330 metros, presentando un nivel de complejidad medio y una duración aproximada de dos horas.

La salida está programada para las 10.30 horas desde la Praza de Rosalía, ubicada en el Paseo Marítimo de Pontedeume. La llegada se estima para las 12.30 horas en el Castelo de Andrade.

Para el transporte, se han dispuesto autobuses de ida desde Pontedeume (marquesina) hasta el Castelo en tres horarios: 14.00, 17.00 y 21.00 horas. Asimismo, habrá autobuses de vuelta desde el Castelo a Pontedeume a las 14.15, 17.15 y 21.15 horas.

Las inscripciones para la andaina pueden realizarse en la Oficina de Turismo de Pontedeume.

Para más información, se puede contactar a través del teléfono 981 430 270 o el correo electrónico oficinaturismo@pontedeume.gal.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista.

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.