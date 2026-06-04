Ferrol estrecha lazos con Japón en una reunión entre Rey Varela y el embajador nipón en España

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este jueves en el palacio municipal al embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, y al agregado de Defensa japonés, Jinta Kikuchi, en un encuentro institucional que sirvió para reforzar las relaciones entre la ciudad naval y el país asiático.

Durante la reunión de trabajo, el regidor expuso a los representantes japoneses el proceso de transformación que vive actualmente Ferrol, tanto desde el punto de vista económico como urbano y social, poniendo el foco en las oportunidades de desarrollo que afronta la ciudad en los próximos años.

Por su parte, Yamauchi y Kikuchi mostraron un especial interés por la actividad de la industria naval ferrolana, uno de los sectores estratégicos de la comarca y con una larga tradición vinculada a la construcción y reparación de buques.

El encuentro también permitió abordar posibles vías de colaboración en torno al Camino Inglés, una de las rutas jacobeas con mayor vinculación histórica con Ferrol y que cada año atrae a miles de peregrinos de distintos países.

Como gesto institucional, al término de la visita el alcalde hizo entrega a los representantes japoneses de una réplica de la emblemática Pescadería de Ucha y los animó a aprovechar su estancia para conocer algunos de los principales atractivos patrimoniales, culturales y turísticos de la ciudad.

La reunión se enmarca en la estrategia de proyección exterior impulsada por el Concello, que busca fortalecer las relaciones con instituciones y representantes de otros países, así como dar a conocer el potencial económico y turístico de Ferrol en el ámbito internacional.