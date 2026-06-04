Más de 80 candidatos optan a las 60 plazas de socorrista convocadas por el Concello de Ferrol

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La cuenta atrás para la puesta en marcha del servicio de vigilancia y salvamento en las playas de Ferrol ya está en marcha. Un total de 83 personas participaron este jueves en la prueba de natación del proceso de selección convocado por el Concello para cubrir 60 plazas de socorrista de cara a la temporada de verano.

Las instalaciones de la piscina municipal del polideportivo Javier Gómez Noya fueron el escenario de este examen práctico, una de las fases decisivas del proceso de contratación del personal que velará por la seguridad de los usuarios de los arenales ferrolanos.

La selección de los aspirantes se realizará mediante un sistema que combina la valoración de méritos y una prueba física. La experiencia profesional y la formación aportada por los candidatos podrán sumar hasta cuatro puntos, mientras que la prueba de natación permitirá obtener un máximo de seis.

Para alcanzar la puntuación más alta en este ejercicio, los participantes masculinos deberán completar el recorrido establecido en un tiempo de 2 minutos y 30 segundos o menos, mientras que en el caso de las mujeres el límite se sitúa en 2 minutos y 45 segundos.

Una vez finalizada esta fase, los aspirantes que superen el proceso podrán presentarse de forma voluntaria a las pruebas específicas para los puestos de coordinación de playas y de casetas de socorrismo, previstas para este viernes, 5 de junio.

La previsión municipal es que el dispositivo de vigilancia y salvamento pueda comenzar a prestar servicio a mediados de este mes, reforzando así la seguridad en las playas del término municipal ante la llegada de la temporada estival.