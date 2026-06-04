«Ascender fue la primera palabra que me vino a la mente cuando me llamó el Racing de Ferrol» (Javi Vázquez, nuevo entrenador)

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M. V. En la mañana de este jueves comparecieron en la sala de prensa del Estadio de A Malata el presidente del Racing, Manuel Ansede, el director de fútbol, Álex Vázquez, y el nuevo entrenador del equipo, un Javi Vázquez que firma por un año y que demostró en su primera comparecencia de prensa su ambición, ilusión y pasión por estar en Ferrol. El técnico madrileño, que llega desde el Algeciras, vendrá acompañado de tres ayudantes de su máxima confianza: Carlos Díaz (segundo entrenador), Javi Cieza (preparador físico) y Cristian Parra (analista).

Javi Vázquez: «No me traslado a más de 600 km de mi casa para no soñar en grande»

Ambición, determinación, valentía y pocos pelos en la lengua fueron las primeras impresiones que dejó el técnico madrileño en la parroquia racinguista. Deslizó el técnico que «a pesar de tener un año de contrato y estar muy contento en Algeciras, mi deseo por progresar y afrontar retos mayores fue lo que me hizo decidirme por venir a Ferrol».

No rehuye Javi Vázquez la presión y la ambición del club por volver al fútbol profesional, algo a lo que quiere llegar el nuevo técnico. Para ello destacó el nuevo técnico que «buscaré crear una familia, un grupo que se haga fuerte tanto en la victoria como en la derrota. Mis equipos suelen practicar un fútbol valiente, vertical y con mucha presión sobre el rival; no tengo duda de que esto podré implantarlo en mi estancia en el Racing«.

Preguntado por la composición de la plantilla, Javi Vázquez reconoció que «de momento estamos más con cosas de logística, pero ya he hablado con Álex Vázquez sobre las primeras decisiones a tomar en relación a los jugadores». «He visto muchos partidos de Primera Federación en los últimos años, mi conocimiento del mercado es amplio, por lo que intentaré ayudar a la Dirección de Fútbol en todo lo posible». «Lo que sí tengo claro es que, más allá de las virtudes como jugadores, buscaremos también el plano personal. En mi equipo no podrá haber sobre el campo ningún jugador que no se deje el campo sobre el césped y que no transmita la pasión que yo le pongo y transmito desde fuera».

Álex Vázquez: «Lo tuve claro, creo que seremos un equipo reconocible».

El director de fútbol del Racing, Álex Vázquez, reconoció «tener claro desde el primer momento que Javi Vázquez era la persona adecuada para su perfil de entrenador». «Por el contrato que tenía en un club que tenía también unos objetivos altos, no podíamos decir el nombre concreto, ya que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar. Pero Javi es un entrenador que se ha definido a sí mismo muy bien en esta toma de contacto. Creo que seremos un equipo muy reconocible, algo que no es tan fácil hoy en día».

Con respecto al trabajo durante las próximas semanas, Álex Vázquez señaló que «la pretemporada comenzará en torno al 15 de julio. Aún no tenemos del todo claro si jugaremos la Copa Federación. Tenemos también algunos compromisos pactados, pero tenemos claro que no queremos saturar la pretemporada con muchos partidos, para así poder darle la importancia que merece al trabajo diario en los entrenamientos».

Manuel Ansede: «Queremos presentar la campaña de abonados el 1 de julio».

El presidente racinguista reconoció que la decisión del fichaje del entrenador está «amparada y apoyada absolutamente por todo el Consejo de Administración». No dudó Ansede en «pedirle disculpas a los socios por la mala temporada realizada. Para nosotros es muy importante el abonado; queremos seguir contando con un gran número de aficionados, que además nunca nos han dejado solos en los desplazamientos. Queremos tener la campaña de abonados el 1 de julio, no vamos a encarecer los precios y estamos abiertos a escuchar al socio de cara a darle las mayores facilidades para que pueda renovar su abono».

El presidente racinguista habló también sobre las infraestructuras, dando cuenta de que «el primer campo de la Ciudad Deportiva esperamos tenerlo en julio para iniciar la pretemporada, dentro de la Fase 1 de un proyecto a 4-5 años que nunca va a pararse, por lo que iremos dotándolo de nuevos campos e infraestructuras de forma continuada». Hizo alusión el máximo mandatario del Racing «a las mejoras también que habrá en el Estadio de A Malata, con el cambio de cubierta, la urbanización de los accesos y más a largo plazo un cambio de césped, gracias también a la colaboración de las instituciones».