Agenda para este martes día 2 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–”Máis vale pouco e ben gañado que moito e mal logrado” (refrán gallego)

-Quedan 212 días para finalizar el año.

-Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos

TAL DÍA COMO HOY

(1812)- Nació en Ferrol Domingo Díaz de Robles. Militar, literato e historiador.

(1888)- Nació en Pontedeume Antonio Couceiro Freijomil ( + en Santiago de Compostela el 9 de mayo de 1955) . Fue un escritor gallego, conocido por su Diccionario Bio-bibliográfico de Escritores.

(1958)- Nació en Ferrol Juan Juncal Rodríguez. Fue alcalde de Ferrol. Miembro del Congreso de los Diputados por el Partido Popular.

(2014)-El Rey Juan Carlos I anuncia su abdicación en su hijo Felipe de Borbón y Grecia.

–La Iglesia celebra la festividad de Santos Amelia y Blandina, patrona de las sirvientas; Marcelino, Erasmo, Eugenio y Alejandro.

-¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 2 de junio?..Géminis

UNIDAD MÓVIL PARA DONACIÓN DE SANGRE

Este lunes la unidad móvil para donación de sangre se encuentra en la plaza do Carme, en As Pontes, en horario de 10.00-14.00 y de 16.0-21.00 horas

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Este miércoles 3 de junio en Ferrol se espera un día de nubes y claros con probabilidad de lluvia débil (60%), temperaturas mínimas de 13º C, acompañadas de un viento moderado del oeste que alcanzará rachas de hasta 46 km/h.

El estado de las playas estará marcado por condiciones cambiantes, con mar de fondo y oleaje en aumento por la tarde en el exterior de la ría.

Previsión del Tiempo General

Cielo: Predominarán los intervalos nubosos. La mañana estará más despejada (10% de probabilidad de lluvia), pero la probabilidad de chubascos intermitentes subirá al 50% por la tarde.

Temperaturas: El ambiente será suave, oscilando entre los 13°C de mínima y los 22°C de máxima.

Viento: Soplará del oeste/noroeste, moderado en la ciudad pero más intenso en zonas expuestas de la costa

EN EL CONCELLO DE FERROL

9.15h.- Xunta de Goberno local.

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

11.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presenta en rueda de prensa los asuntos aprobados en la XGL.

11.30h.-El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, firma el convenio de colaboración con la entidad social Acougo.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10.30 h.-La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantendrá una reunión con la gerente del GALP Golfo Ártabro Norte, Tamara Tilve. En la Delegación Territorial (plaza Camilo José Cela, s/n, 7º piso)

En Pontedeume

11.00 h.El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participará en la rueda de prensa de presentación del ciclo musical Salas ao Vivo!. En la Sala Guión Clube (rúa San Agustín, 6).

IGLESIA DIOCESANA

La diócesis y Cáritas Mondoñedo-Ferrol celebran la campaña de la Caridad 2026 bajo el lema “Elige amar. Elige comunidad”, una invitación a reforzar la fraternidad y la participación activa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

-Día 2.-De 8.00 a 9,30 horas, en el Centro de Día de Inclusión Social «Gabriel Vázquez Seijas de Cáritas Diocesana en Ferrol desayuno de trabajo del obispo diocesano y el delegado episcopal de Cáritas Española con los trabajadores y técnicos de Cáritas Diocesana

De 10.30 a 11.30 horas en la iglesia de Santa María de Caranza – Ferrol, retiro de Pentecostes , para sacerdotes dirigido por Luis Miguel Rojo, delegado episcopal de Cáritas Española. Organiza la delegación del Clero.

Día 3.-A las 10:30 horas, se celebrará la rueda de prensa de presentación de la Memoria anual de actividades 2025 de Cáritas Diocesana. Por la tarde, a las 18:00 horas, Afundación acogerá la mesa redonda “Primeras impresiones de la encíclica Magnifica humanitas. El papel de la inteligencia artificial en la sociedad que estamos construyendo”, con la participación de Sonia Olea (Cáritas Española), Anxo Calvo (UDC) y el propio obispo diocesano. Al finalizar el acto, se entregarán los premios del I Concurso de Fotografía “Miradas que cuidan”.

EN LA UNIVERSIDAD

A las 9.30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades e Documentación del Campus Industrial de Ferrol darán comienzo las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) nos centros da Universidade da Coruña (UDC). Se examinarán un total de 832 estudiantes

DÍA FUERZAS ARMADAS

dia 3.-A las 19.30 horas en el teatro Jofre la Unidad de Música del Tercio Norte ofrece un concierto.El evento presentará obras musicales, muchas de ellas de estreno, relacionadas con el mundo militar bien por su temática, o su estilo. Entrada gratuita.

día 6.-A las 20 horas en la plaza de Armas, ceremonia de arriado de la Bandera y jura de personal civil.

días 6 y 7.- Jornadas de puertas abiertas en el Arsenal (Sala de Armas, batería de “La Cortina” y muelle 5) y buque de la 31ª escuadrilla (Méndez Núñez) 10:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas. Entrada por «La Cortina»

Exposición estática, en el Arsenal, de material con participación de las siguientes unidades: TERNOR, CISI, UBUFER, ESENGRA, OAP FERROL, ARFER. En horario de 1100 a 1300 y de 1600 a 1900. Entrada por «La Cortina»

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III desde el 4 de junio, fecha en la que tendrá lugar la inauguración (19:00 horas).

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista.

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.