El Concello de Ferrol renueva la imagen de la fuente del Cantón de Molíns

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El Concello de Ferrol ha puesto en marcha una actuación de mejora en el Cantón de Molíns que incluye la rehabilitación de la fuente ornamental de este céntrico espacio urbano y la adecuación de los caminos de xabre que lo recorren.

Los trabajos comenzaron este lunes con el vaciado de la fuente para facilitar una intervención integral en sus instalaciones. La actuación contempla una limpieza en profundidad, así como labores de impermeabilización y pintado destinadas a mejorar tanto su aspecto como su conservación a largo plazo.

Desde el gobierno local señalan que la intervención se prolongará durante los próximos días y que la aplicación de la pintura estará supeditada a la evolución de las condiciones meteorológicas.

La actuación corre a cargo de la empresa responsable del mantenimiento de las zonas verdes municipales y forma parte de las inversiones previstas dentro del contrato de conservación de estos espacios.

Paralelamente, también se está actuando sobre los senderos de xabre del Cantón de Molíns, donde se aportará nuevo material para reparar las zonas más deterioradas y mejorar las condiciones de tránsito de los peatones. Los trabajos abarcarán una superficie cercana a los 7.000 metros cuadrados.

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal de mantenimiento y mejora de los espacios públicos de la ciudad, con la que el Concello busca conservar en buen estado áreas de uso habitual por parte de los vecinos y reforzar su atractivo como lugares de paseo y estancia.