El ferrolano José Antonio Álvarez Vidal nombrado nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

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El ferrolano José Antonio Álvarez Vidal (1961) que hasta ahora ejercía como presidente de Puertos de Galicia asume la presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en sustitución de Francisco Barea, según acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia celebrado en la mañana de este lunes, 1 de junio. Este relevo institucional coincide estratégicamente con proyectos industriales clave para la región, como el desembarco del gigante de la automoción chino SAIC (propietario de MG) en Ferrol y As Pontes.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene un Máster en Recursos Humanos por la Universidad Pontificia de Comillas.

Ejerció como presidente de Portos de Galicia desde el año 2023, gestionando los puertos dependientes de la comunidad autónoma antes de dar el salto al sistema de interés general del Estado.

Funcionario de carrera del cuerpo superior de la Xunta de Galicia desde 1985. Ha superado una oposición de la Comisión de las Comunidades Europeas en el ámbito del derecho.

Retos y Contexto Actual

Dirigirá la infraestructura portuaria durante la integración logística del grupo automotriz SAIC, liderando tanto las instalaciones de Ferrol como las de San Cibrao.

Coordinación autonómica: Mantendrá los lazos con los planes de desarrollo costero y comercial de la administración gallega.

FRANCISCO BAREA Y SU LABOR EN CASI CINCO AÑOS

Durante sus casi cinco años al frente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (desde septiembre de 2021 hasta junio de 2026), Francisco Barea Paz centró su gestión en la modernización de infraestructuras críticas, la apertura del espacio portuario a la ciudadanía y el posicionamiento del puerto como un referente logístico e industrial internacional.

Infraestructuras y Conexión Ferroviaria

Tren al puerto exterior: Coordinó e impulsó el tramo definitivo del acceso ferroviario a la dársena de Caneliñas, un proyecto clave de 120 millones de euros con un túnel de 5 kilómetros. Su culminación técnica deja el puerto listo para su despegue multimodal.

Rehabilitación del patrimonio: Inició reformas estructurales de calado en las instalaciones, destacando la rehabilitación de la antigua Comandancia de Marina y la en marcha del emblemático edificio de Aduanas.

Relación Puerto-Ciudad

Fachada de Curuxeiras: Lideró el proyecto de accesibilidad y reurbanización de la fachada marítima, una intervención conjunta con la Xunta de Galicia que generó más de 200 nuevas plazas de aparcamiento y humanizó el entorno.

Apertura sociocultural: Abrió los terrenos y muelles portuarios de forma continua para acoger eventos públicos, festivales y conciertos, fomentando una integración social real de la institución en el día a día de Ferrol.

Diversificación Comercial y Turismo

Apuesta por los cruceros: Fomentó la consolidación del puerto como destino de buques vacacionales, dejando adjudicada la construcción de la nueva terminal de cruceros.

Atracción de gigantes asiáticos: Su equipo gestionó la captación del sector automotriz, sentando las bases operativas de acuerdos logísticos clave de importación para la península y Europa con grandes firmas chinas. [1]

Transición Energética y Sostenibilidad

Hub de energías verdes: Posicionó estratégicamente el espacio portuario para convertirlo en un polo logístico de eólica marina e hidrógeno verde.

Instalación fotovoltaica: Dejó proyectada la implantación de una planta solar fotovoltaica a gran escala en la dársena exterior para potenciar el autoconsumo y la descarbonización de la actividad.

Barea, ingeniero de caminos de profesión, entrega el testigo dejando a la infraestructura consolidada como el segundo puerto de interés general con mayor volumen de mercancías de Galicia, tras cerrar ejercicios con incrementos notables en toneladas manejadas y sólida rentabilidad económica.