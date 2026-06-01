La Armada y la UME refuerzan, en Ferrol, su colaboración en la formación ante emergencias tecnológicas

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El Centro de Seguridad Interior de la Armada (C.I.S.I.), de la Escuela de Especialidades ‘Antonio de Escaño’, ha clausurado la fase presencial del Módulo de Riesgos Químicos e Industriales, enmarcado en el Curso Básico de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (CBETMA 26).

Durante las jornadas, desarrolladas del 18 al 29 de mayo, un total de 75 alumnos procedentes de diversas unidades han profundizado en la respuesta ante situaciones críticas derivadas de riesgos industriales, químicos y tecnológicos.

El programa formativo ha combinado sesiones teóricas con intensos ejercicios prácticos, centrados en procedimientos de lucha contra incendios, intervención ante materias peligrosas y protocolos de seguridad en entornos de alta complejidad.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

Esta edición del curso ha destacado por una estrecha colaboración entre el personal docente del C.I.S.I. y los especialistas de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta alianza no solo ha permitido elevar el nivel de exigencia técnica, sino que ha facilitado un valioso intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos organismos, reforzando la interoperabilidad necesaria para una respuesta eficaz ante emergencias reales.

Los participantes han llevado a cabo prácticas en escenarios de alta fidelidad, diseñados para recrear situaciones reales de intervención. Estas maniobras han permitido poner a prueba la capacidad de coordinación operativa entre los equipos, garantizando que el personal adquiera las destrezas necesarias para operar con seguridad y precisión.

La formación recibida en estas dos semanas supone un paso fundamental para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y organismos colaboradores. Con iniciativas como esta, la Escuela “Antonio de Escaño” reafirma su compromiso con la excelencia en la preparación frente a riesgos tecnológicos, consolidándose como un referente en la formación especializada en el ámbito de la seguridad y la respuesta ante emergencias.