Agenda para este lunes. día 1 de junio, en la zona norte

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL DÍA.–“Quien vota a los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos.”

(Julio Anguita)

Quedan 213 días para finalizar el año.

–Día Mundial de las Madres y los Padres.

–Día Mundial de la Leche.

–La Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora de la Luz, Patrona de Empleados del gas y de la electricidad.. San Íñigo, patrón de Calatayud y San Simeón. Fiesta de San Aníbal María di Francia Fundador de las Hijas del Divino Celo-Rogacionistas (Burela)

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de junio?..Géminis

REFRANES DE JUNIO

Aguas en junio, ni frutos ni pastos en julio.

Agua de por san Juan, quita vino y no da pan.

Al cuco, san José le da el habla y san Pedro se la quita.

Buen tiempo en junio, verano seguro.

Caprichoso junio, o sequía, o diluvio.

Cielo de junio, limpio como ninguno.

De san Pablo en adelante no hay niebla que no levante.

De los vientos de Junio, los de san Antonio o ninguno.

En junio si pica el sol, ni mujer ni caracol.

El agua por san Marcelino, buena para el pan, mejor para el vino.

El pollo de enero, en san Juan es comedero..

Entre san Pedro y san Juan las hierbas olores dan.

El viento que corre por san Juan, todo el año reinará.

En junio el sol da mucho calor; y si no lo diere guardarte debes.

El agua de san Juan quita aceite, vino y pan.

En junio hay días para casar, enviudar y volver a casar.

En junio, el veintiuno, es largo como ninguno.

TAL DÍA COMO HOY

–Tal día como hoy en 1798 nació en Ferrol Segundo Díaz de Herrera y Mella. Vicealmirante de la Armada. Ministro del Tribunal Supremo de Guerra de Marina. Capitán General de Ferrol.

–1851.- Nace Isaac Peral, científico, marino y militar espàñol, teniente de navío de la Real Armada e inventor del submarino Peral.

—2018.- Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente del Gobierno de España tras una moción de censura contra Mariano Rajoy

UNIDAD MÓVIL PARA DONACIÓN DE SANGRE

Este lunes la unidad móvil para donación de sangre se encuentra en la plaza de Armas, en Ferrol, en horario de 9:30-14:30 y de 15:30-21:00 horas

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Este lunes 1 de junio en Ferrol se espera un día con intervalos nubosos y temperaturas suaves, alcanzando una máxima de 21°C y una mínima de 14°C.

Resumen del pronóstico

Estado del cielo: Alternancia de nubes y claros durante el día, tendiendo a cubrirse a última hora.

Precipitaciones: Riesgo bajo durante el día, pero aumenta hacia la noche con posibilidad de lloviznas débiles (40% de probabilidad).

Viento: Componente oeste flojo, con una velocidad media de 15 km/h y rachas de hasta 22 km/h.

Radiación UV: Índice 7 (Alta), por lo que se recomienda protección solar en las horas centrales.

Las playas

Las playas de Ferrol presentarán condiciones de mar de fondo moderado a fuerte en los arenales abiertos, temperaturas suaves en el entorno de los 21°C y una temperatura del agua fresca de unos 17°C.

Condiciones generales en los arenales

Estado del mar: Se espera oleaje fuerte sobre todo en playas expuestas al Atlántico como Doniños, San Xurxo o Penencia, con olas que rondarán entre 1 y 1.5 metros.

Viento: Componente oeste flojo por la mañana, rolando a componente noroeste por la tarde. El viento soplará con poca intensidad en la costa, facilitando condiciones idóneas para el surf en Doniños, pero con precaución para el baño.

Para surf y deportes de viento: Playas como Doniños o San Xurxo contarán con picos variables manejables, ideales para la práctica deportiva debido al mar de fondo reinante.

Para un baño tranquilo o ir con niños: Son preferibles las playas más resguardadas dentro de la ría o calas protegidas como A Graña o Caranza, donde el fuerte oleaje del Atlántico apenas tiene impacto.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

-11.30h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

-A las 10.45 h. la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el CEIP de Pazos con motivo de las ayudas para el reparto de leche en los centros escolares

IGLESIA DIOCESANA

La diócesis y Cáritas Mondoñedo-Ferrol celebran la campaña de la Caridad 2026 bajo el lema “Elige amar. Elige comunidad”, una invitación a reforzar la fraternidad y la participación activa en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Hoy lunes

Tendrá lugar la inauguración de una vivienda del programa Revive Rural en Lagoa (Lugo), a las 16:30 horas, con la presencia del delegado episcopal de Cáritas Española, Luis Miguel Rojo, y del obispo García Cadiñanos.

En Ferrol, este mismo día, a las 20:00 horas, Luis Miguel Rojo ofrecerá una conferencia en los locales de la calle Magdalena, 155.

DIA FUERZAS ARMADAS

dia 3.-A las 19.30 horas en el teatro Jofre la Unidad de Música del Tercio Norte ofrece un concierto.El evento presentará obras musicales, muchas de ellas de estreno, relacionadas con el mundo militar bien por su temática, o su estilo. Entrada gratuita.

día 6.-A las 20 horas en la plaza de Armas, ceremonia de arriado de la Bandera y jura de personal civil.

días 6 y 7.- Jornadas de puertas abiertas en el Arsenal (Sala de Armas, batería de “La Cortina” y muelle 5) y buque de la 31ª escuadrilla (Méndez Núñez) 10:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 19:00 horas. Entrada por «La Cortina»

Exposición estática, en el Arsenal, de material con participación de las siguientes unidades: TERNOR, CISI, UBUFER, ESENGRA, OAP FERROL, ARFER. En horario de 1100 a 1300 y de 1600 a 1900. Entrada por «La Cortina»

EXPOSICIONES

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III desde el 4 de junio, fecha en la que tendrá lugar la inauguración (19:00 horas).

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Ferrol no pasado, a vida cotiá», organizada por la Asociación de Amigos do Museo Cidade de Ferrol» en colaboración con el Concello Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas. Finaliza este domingo, día 22.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición «Orixes IV», sobre los trabajos realizados en el castro de Esmelle. Cátedra de Arqueoloxía de la UDC-Concello de Ferrol). Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En As Pontes

“Ponte nas Ciencias”, la primera feria científica organizada de manera colaborativa por siete centros educativos del municipio, se celebrará este lunes en la carpa ubicada en el patio del CEIP Santa María y se desarrollará a lo largo de la mañana, desde las 09:30 hasta las 13:30 horas, con un amplio programa de actividades abiertas al público, entre las que habrá exposiciones científicas, demostraciones experimentales en directo, actividades divulgativas y espacios interactivos diseñados y coordinados por el propio alumnado.





–