Valdoviño entrega os diplomas dos talleres de estimulación cognitiva

1 junio, 2026

O Concello de Valdoviño celebraba o venres á tardiña o fin de curso dos talleres de estimulación cognitiva para veciños maiores de 65 anos que leva a cabo tanto no local social de Meirás como no centro sociocomunitario de Valdoviño.

Neste último caso, e dada a alta demanda, en dous grupos. Así, o alcalde, Alberto González, e máis a concelleira de Servizos Sociais, Rosana García, e o edil de Infraestruturas Viarias, Germán Gómez, facían entrega dos diplomas acreditativos da actividade. Xunto a eles, Daniel Cartelle, técnico municipal encargado de guiar semanalmente as sesións, con participación de balde.

A actividade despídese, pero regresará tralo parón do verán, aló polo mes de outubro. 

