Triatlón Ferrol sale de puestos de descenso en la Liga Nacional de Triatlón

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Los resultados en Campeonato de España de Triatlón por Clubes y de Triatlón SuperSprint Relevos/Parejas ‘resucitan’ al Club departamental.

Representan al Club Triatlón Ferrol, en estas nuevas jornadas de la Liga Nacional de Triatlón, Hugo Prida, Hugo Goiriz, Manuel Pozuelo, Ariel Soto, Raphaël Dassonville, Corentin Lefer, Ismael Vieitez, Daniel Esbrí, Diego González, Tom Rodríguez.

El sábado 30 de mayo el Triatlón Ferrol consiguió una 9ª posición el Campeonato de España de Triatlón por Clubes. Este buen resultado le dio un balón de oxígeno al equipo ferrolano, que en la primera jornada de la liga quedara sin puntuar por una sanción que los componentes del equipo departamental no la consideraron justa.

El domingo 31 se disputaron los espectaculares y explosivos Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint Relevos/Parejas, donde se consiguió mejorar la posición conseguida el sábado. En esta ocasión, se hicieron con un 6o puesto que le hacen sumar unos puntos muy valiosos en la lucha por la permanencia en la categoría.

Terminan, a falta de 3 jornadas, fuera de puestos de descenso (11ª posición). Tendrán que esperar al mes de septiembre, en Arenales del Sol, Elche, para intentar mejorar la posición en la tabla general de la Segunda División Nacional de Triatlón.