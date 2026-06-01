Comienzo del servicio de mantenimiento estival de playas y zonas próximas en Cabanas

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Cabanas informa del inicio, en esta semana, del servicio de mantenimiento de playas y zonas próximas en el Paseo Marítimo.

Los trabajos abarcan tanto la playa de la Magdalena como la playa de Chamoso. Entre las tareas a realizar está el mantenimiento del Pinar, cuidado de los baños, desbroces y limpiezas viarios así como vaciado de papeleras ubicadas en el área.

Estos trabajos tienen un costo total de 39.749,63€ y son financiados a través de una subvención solicitada por el Ayuntamiento a la Diputación de A Coruña, que cubre 22.909,71€, siendo el resto de 16.839,92€ que financia el Ayuntamiento con fondos propios.

En los próximos días las acciones de limpieza tendrán lugar en los arenales, con la limpieza y retirada de los restos depositados por el mar durante el invierno.