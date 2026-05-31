A campaña «Toponimízate» chega a Valdoviño

A campaña «Toponimízate» que impulsa a Secretaría Xeral da Lingua co apoio da Real Academia Galega chegou a Valdoviño para continuar concienciando á cidadanía sobre o valor cultural da toponimia galega e a necesidade de implicarse na súa recolleita a través da plataforma «Galicia Nomeada», da que deu boa conta o coordinador técnico do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, Vicente Feijoo Ares. Unha marabilla de charla na que o experto tamén analizou a orixe da toponimia local.
Lea también
Valdoviño abre prazo para solicitar praza en “Concilia Tempos Mañás”
Nesta recta final do curso, e co ánimo de planificar o próximo, o Concello de …