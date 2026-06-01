Valdoviño reuniu ás promesas do tenis de mesa nos campionatos galegos

1 junio, 2026

O pavillón municipal O Longoiro foi escenario das finais de prebenxamín, benxamín, alevín e xuvenil, ademais do Torneo Valdoviño.

Fuente Concello de Valdoviño

Valdoviño reunía esta pasada fin de semana ós mellores xogadores do tenis de mesa nas categorías de base para disputar os campionatos galegos. Así, o pavillón municipal O Longoiro acollía dúas intensas e emocionantes xornadas de competición nas que participaron máis dun centenar de deportistas.

Tal foi o éxito da convocatoria, que a organización decidiu celebrar a maiores un torneo local para dar entrada a todas as persoas que solicitaran praza na competición. A federación e o Club de Tenis de Mesa Narón, encargado da loxística co apoio do Concello de Valdoviño, apostaban tamén por crear afición e novos seguidores para esta modalidade convocando unha xornada de portas abertas o sábado.

Disputadas as finais, aí van os resultados nas diferentes categorías:

Benxamín feminino: Sira Fernández (1º), Violetta Delgado (2º).

Benxamín masculino: Jiaming Guo Chen (1º), Anxo Castro (2º).

Xuvenil feminino: Valeria Piñón (1º), Nerea Pérez (2º).

Xuvenil masculino: Mateo Lois (1º), Pablo España (2º).

Prebenxamín masculino: Haoli Bi (1º), Anxo López (2º).

Alevín: Jiaming Guo Chen (1º), Anxo Castro (2º).

Alevín feminino: Noa Lomba (1º), Valeria Piñón (2º).

No Torneo Valdoviño:

Prebenxamín: Sergio Porto (1º) e Adriana Rey (2º). Benxamín: Diego Soto (1º) e Adai Fernández (2º). Alevín: Miguel Boedo (1º) e Manuel Montero (2º).

O concelleiro de Deportes, Sergio Saavedra, acompañado do edil de Obras, Alejandro García, participaban no acto de entrega de trofeos aos gañadores.

