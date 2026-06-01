XVIII Marcha Ciclista Escolar de Narón: unha xornada de mobilidade, convivencia e educación viaria

Narón celebra o próximo 12 de xuño a XVIII Marcha Ciclista Escolar, unha actividade xa consolidada dentro do Programa Municipal de Educación Viaria e Mobilidade Segura, na que participará alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria dos centros educativos do municipio.
Como en anos anteriores, os diferentes grupos partirán desde os seus respectivos colexios para reunirse posteriormente nun percorrido conxunto pola estrada de Castela, dirixíndose ata o paseo marítimo de Xuvia, onde terá lugar o acto final da xornada. Unha vez alí, o alumnado poderá descansar, aparcar as súas bicicletas e recibir un refrixerio.
Ademais, poderán gozar da exhibición da Unidade Canina do Cuartel de Dolores, que amosará ao público o traballo dos seus cans adestrados. Desde a organización animan as familias a participar acompañando os seus fillos e fillas durante o percorrido, como veñen facendo en edicións anteriores. A súa colaboración resulta fundamental para o correcto desenvolvemento da actividade e para reforzar a seguridade do grupo.
Desde o departamento de Seguridade Viaria do Concello de Narón fan un chamamento ás familias para que, antes de saír de casa, dediquen uns minutos a revisar o estado das bicicletas: presión dos pneumáticos, funcionamento dos freos e lubricación da cadea. «Unha bicicleta en mal estado é un risco para quen a monta e para o resto do grupo», lembran desde o departamento. O casco é obrigatorio para todo o alumnado.
Os adultos que acompañen tamén deben levalo: non só por protección propia, senón como exemplo para os máis novos. O departamento lembra tamén que algúns centros cubrirán entre 10 e 12 quilómetros, e pide que as familias valoren con honestidade se os seus fillos están preparados para ese esforzo. Quen acompañe debe situarse ao inicio e ao final de cada grupo escolar para manter a cohesión e garantir a seguridade de todos.
A Marcha Ciclista Escolar constitúe unha das actividades máis emblemáticas do programa municipal de Educación Viaria, promovendo hábitos de mobilidade saudables, sostibles e seguros, ao tempo que fomenta a convivencia entre o alumnado dos distintos centros educativos de Narón.