Caio César continuará defendiendo la portería de O Parrulo Ferrol la próxima temporada

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Caio César seguirá vistiendo la camiseta de O Parrulo Ferrol después de que la nueva junta directiva del club haya hecho efectiva la cláusula de renovación unilateral incluida en su contrato. El guardameta brasileño formará parte de la plantilla parrula durante la temporada 2026-2027.

Desde la entidad ferrolana destacan que se trata de una decisión que va más allá de lo contractual, entendida como una apuesta por la estabilidad, la ambición y la planificación de futuro del proyecto deportivo.

Caio César llegó al club en el pasado mercado invernal y, en apenas seis meses, se ha consolidado como una pieza clave tanto dentro como fuera de la pista. Su adaptación a la ciudad, al vestuario y a la competición española ha sido rápida y muy positiva, ganándose un papel relevante en el equipo.

El club define al portero como un jugador determinante, capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos. Destacan su seguridad bajo palos, su envergadura, su calidad en el uno contra uno y su fiabilidad en el juego con los pies, además de su capacidad de liderazgo dentro del grupo.

Más allá de sus cualidades deportivas, desde O Parrulo subrayan también su compromiso, profesionalidad y mentalidad competitiva, valores que encajan con el perfil de jugador que el club quiere consolidar en su crecimiento a medio y largo plazo.

La dirección deportiva y la nueva junta directiva consideran esta renovación como una decisión estratégica dentro de la planificación de la próxima temporada, con el objetivo de seguir construyendo un equipo competitivo y preparado para afrontar retos mayores.

Con esta continuidad, O Parrulo Ferrol FS refuerza una de las piezas clave de su proyecto, apostando por un jugador llamado a tener un papel protagonista en el futuro inmediato del club.