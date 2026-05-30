La encuesta de Ferrol, lo que dice y no dice-(Enrique Barrera Beitia)

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Enrique Barrera Beitia

El pasado 24 de mayo se publicó una encuesta de Sondaxe sobre las próximas elecciones municipales en las siete grandes ciudades gallegas. El sondeo contó con 400 entrevistas por ciudad y un margen de error de +-5%. El trabajo de campo se realizó entre el 14 y el 21 de mayo, por lo que no recoge el impacto del acuerdo alcanzado entre Ferrol en Común, Esquerda Unida, Podemos y Anova para concurrir en una única lista.

El resultado final, como es sabido, no muestra cambios en el reparto de concejales y mantiene la contienda electoral muy abierta. Suponiendo que los cálculos de la encuesta se han realizado siguiendo el tradicional método de Voto Directo + Simpatía, me permito hacer mi propio cálculo usando los escasos datos ofrecidos y estimando el impacto de los votantes fallecidos. Los datos serían los siguientes:

En otras palabras, sin incluir a los nuevos votantes, J. M. Rey Varela podría obtener 12.800 votos, frente a

los 13.800 del conjunto de la izquierda, que podría subir hasta los 14.300 sufragios tras el anuncio de

confluencia entre FeC y Podemos explicado anteriormente. Si todo queda así, el escenario es muy abierto,

con cierta ventaja para la izquierda, pero…

Lo que la encuesta no dice

Es tradición en esta empresa encuestadora proporcionar únicamente los datos del voto de los partidos

representados en el consistorio. Las cuatro formaciones ferrolanas sumaron en las pasadas elecciones el

93% de los votos, mientras que en esta encuesta recogen el 89,5%.

Dado que el voto nulo y blanco siempre suman en torno a un 2.5%, los partidos que no entraron en el

concello en 2023 sumaron entonces el 5.3% y ahora sumarían 8.5 puntos. Si descontamos el porcentaje de

Podemos…está claro que Vox está llamando a las puertas, porque en 2023 logró el 2.96%.

La incógnita de la abstención

La participación en las elecciones generales (36.663) es notablemente superior a las locales (30.511) en

voto válido. Extrapolando sus resultados a unas elecciones municipales, el reparto de concejales quedaría

de la siguiente manera: 10 (PP), 8 (PSOE), 4 (FeC/Sumar), 2 (BNG) y 1 (Vox). El último resto se lo

llevarían los socialistas con 1.359 votos, seguidos muy de cerca por el PP, con 1300 votos para su

undécimo concejal. Todo indica que un incremento en la asistencia a las urnas beneficia a la izquierda.

Les daré una noticia sobre los trackings de la campaña electoral andaluza que corrobora esta idea. Con

una previsión de participación del 56 %, el PP obtenía 57 escaños y el PSOE 25, calculando este partido

que por cada dos puntos de aumento en la afluencia, recuperaban un diputado. Así, cuando se supo que la

participación había crecido en casi nueve puntos, estimaban que subirían hasta los 29 diputados;

finalmente fueron 28, ya que el cuarto se lo llevó Adelante por Andalucía.