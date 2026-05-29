El teatro diario de los politiquillos corruptos–(Juan Cardona)

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Juan Cardona

Hoy por hoy, antes de sentarse enfrente al aparato de televisión para ver o simplemente escuchar las noticias del día es aconsejable el tomar un «chupito» de Almax; si no la digestión nos puede hacer una mala pasada. El actor secundario de turno que encabeza el titular ya sea un político, colaborador en una trama, un partido político o una entidad ensombrece al que era protagonista el día anterior. Los casos de corrupción se van amontonando y consiguen que su sombra aleje de la actualidad a los anteriores. Quién se acuerda de Tito Berni y el caso Mediador (2023). Vuela nuevamente el caso Plus Ultra y sigue y siguen los políticos enredados entre el poder y la corrupción.

Estos días le toca el papel de protagonista al expresidente Rodríguez Zapatero que con su eterna sonrisa pueril niega abiertamente los hechos por los que se le investiga entre un entramado de sociedades, facturas falsas, comisiones, influencias o simplemente maquetaciones de informes arrastrando en la investigación (hay que respetar la presunción de inocencia) a sus propias hijas y a su leal secretaria Gertrudis. Una nueva noticia salta a la palestra: la UCO de la Guardia Civil entra en la sede del PSOE reclamando información sobre contrataciones sospechosas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y pagos realizados a la exmilitante Leire Díez: la llamada «fontanera» despierta cual zombi y hace saltar a la palestra nuevos actores. Tantos nombres exigen un esfuerzo mental que desplaza a la información sobre las corruptelas del caso Kitchen (PP) que después de 13 años de instrucción aun comenzó el juicio oral en la Audiencia Nacional en abril de este mismo año: El comisario Villarejo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (que se enfrenta a una petición de 15 años de prisión) y otros altos mandos de la seguridad del Estado hasta el antiguo chofer de Luis Bárcenas comparten protagonismo

con los del equipo ZP y las fotos de joyas horteras, tráfico de petróleo, oro y demás.

Ha comenzado el juicio del hermanísimo del Presidente, que esperemos, por su bien, que recuerde cuál era su función y cual su despacho. Dentro de unos días le comunicarán a la presidenta consorte o «con suerte» que tribunal la va a juzgar (previsiblemente con jurado), en su contra la frase: » la mujer del César, además de honrada, debe parecerlo»; ojo con lo que le pasó a Pompeya.

Por el asunto de la compra de mascarillas durante la pasada pandemia hay un sinnúmero de imputados en varios ministerios. Abalo y Koldo, la pandilla de bragueta fácil, dan mucho juego televisivo con declaraciones de exnovias, novias, chicas de reputación dudosa y demás.

También se pueden heredar corrupciones ligadas a los puestos ministeriales. Ejemplo: Santos Cerdán Secretario General del PSOE que sustituyó a Ábalos, tenía presuntamente participaciones en las sociedades (Cerdan lo niega) que compartía adjudicaciones millonarias nada menos que con una gran empresa como es Acciona.

Todo esto salpicado de los escándalos de los desastres naturales (La DANA de 2024 con 229 fallecidos) y fallos en el sistema viario del AVE con el accidente en Adamuz con 46 muertos y más de 120 heridos, sin que las autoridades competentes asuman las responsabilidades totales de estos terribles hechos echándose la culpa unos a otros.

Ante este aluvión de noticias existe el temor a que nos acostumbremos a verlas con normalidad y nos impida protestar y mostrar nuestra repulsa quedándonos tranquilamente en nuestro sillón como si estuviésemos viendo una mala «serie televisiva» en espera que el actor principal se digne a darnos la palabra a los españoles para dar un golpe de timón y poder restablecer la vida sin corruptos danzando con desparpajo ante nuestros propios ojos.