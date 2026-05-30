La Xunta invierte 199.000 euros contratando a jóvenes en 10 ayuntamientos de la delegación ferrolana

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Estas aportaciones están destinadas a subvencionar la inserción laboral de personas desempleadas de entre 18 y 29 años.

La Xunta apoyó en el último año la contratación de personas jóvenes despedidas en 10 Ayuntamientos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal con cargo a las ayudas del Programa de Garantía Juvenil de la Consellería de Empleo, Comercio y Emigración. La delegada territorial de Ferrol, Martina Aneiros, visitó a uno de estos trabajadores contratados por el Ayuntamiento de Ferrol en la Biblioteca Municipal.

Aneiros incidió en que a través de estas ayudas, el Gobierno gallego pretende incentivar la contratación de personas jóvenes, de entre 18 y 29 años, despedidas -es requisito que sean beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y estén inscritas en el Servicio Público de Empleo de Galicia- tanto en entidades locales como en organismos intermedios sin ánimo de lucro.

La convocatoria, dotada al año pasado con un presupuesto de 6,5 M€ cofinanciados por la Unión Europea a través del Programa FSE de Galicia 2021-2027, tiene el objeto de subvencionar la contratación a jornada completa de los chicos y chicas por un período de nueve meses. “El objetivo fundamental es mejorar la empleabilidad y la inserción profesional de los chicos”, explicó Veceros durante la visita.

Junto al Ayuntamiento de Ferrol, que recibió una cantidad superior aire 65.000 euros en el campo de este orden para la contratación de cuatro personas en distintas dependencias municipales, también se beneficiaron de estas ayudas el de Pontedeume, Ortigueira, Moeche, Fene, Cerdido, Cedeira, As Somozas y Ares, con un contrato por ayuntamiento. En total, recibieron más de 199.000 euros en aportaciones para realizar las contrataciones.