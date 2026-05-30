A Santiago cos amigos do Museo da cidade de Ferrol-(Julia María Dopico y Vale de Piñeiro)

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Julia María Dopico y Vale de Piñeiro

La Asociación Amigos do Museo Cidade de Ferrol tiene previsto organizar un viaje a Santiago de Compostela el próximo jueves 11 de junio para visitar dos lugares de referencia de nuestra cultura: O Museo do Pobo Galego‒ asociación constituida en Compostela para investigar, conservar y divulgar nuestra cultura, situado en el Convento de San Domingo de Bonaval, creado ‒ según la tradición‒ por un sacerdote de Burgos de origen noble que bajo la aprobación del papa Honorio III dará lugar entre otras cosas a la orden de los dominicos, relacionada directamente con la fundación de las históricas universidades de Bolonia y París y la visita a otro emblemático lugar: O Museo das Peregrinacións, conocido como la “Casa Gótica”, situado na Praza das Praterías, llamada por los románticos “Puerta al Paraíso”; lugar que ofrece la visión del nacimiento y evolución de la ciudad de Santiago como centro principal de peregrinación junto a Jerusalén y Roma siguiendo el relato que cuenta que un ermitaño llamado Pelagio, guiado por unas luces en un campo estrellado, reconoció la reliquia de Santiago el Mayor, discípulo de Cristo y primer mártir entre los apóstoles, condenado a muerte por Herodes Agripa y traído en barco hasta las costas gallegas, siendo el rey Alfonso II de Asturias, el “ casto”, el que establece el centro de peregrinación, cuando la España Cristiana luchaba contra la ocupación musulmana, encontrando en la figura de Santiago un símbolo de unidad y conquista.

La salida del “Puerto del Sol”, del Ferrolium o del Portus Magnus Artabrorum ‒ el gran Puerto de los Ártabros‒ está prevista a las 9.00 h, desde la oficina de Correos, frente al emblemático Teatro Jofre; tras la llegada a Compostela las visitas a estos museos, tiempo libre‒ y Santiago tiene mucho que ver‒; a las 14.00 buffet en el Hotel Compostela‒ otro lugar histórico‒; nuevas visitas a museos y regreso. Las inscripciones‒ entiendo que para socios‒ hasta este domingo día 31. La invitación, abierta a todos los que queremos saber y conocer nuestra historia y nuestra cultura.