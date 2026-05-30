Las Fuerzas Armadas constituyen la garantía institucional de la soberanía, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de la nación.

En la celebración de su día oficial, Galicia Ártabra se suma al reconocimiento de los Ejércitos y de la Armada. Su disciplina, neutralidad y estricto cumplimiento del deber consolidan la estabilidad estratégica necesaria para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.

La institución, sus miembros, hombres. mujeres son la salvaguarda del marco constitucional. Por mandato legal con el cumplimiento riguroso de las misiones asignadas por la Constitución y las leyes. Ofrecen una estabilidad nacional preservando nuestra soberanía frente a desafíos geopolíticos contemporáneos y una clara cohesión y lealtad al Estado como pilares de su actuación diaria a lo que se suma una capacidad estratégica , la disuasión operativa mediante el adiestramiento y la modernización constante.

Compromiso internacional y seguridad global

La seguridad nacional se proyecta hoy más allá de las fronteras físicas. Mediante una participación activa en coaliciones internacionales y misiones de paz, los ejércitos fortalecen el prestigio exterior del país y cumplen con los compromisos de defensa colectiva. Esta labor dota a la nación de una arquitectura de seguridad robusta, fiable y respetada en el ámbito internacional, de eso eso sabemos mucho los ferrolanos ante las continuas integraciones de los buques con base en Ferrol

Reconocimiento de la sociedad civil

Desde Galicia Ártabra, en el Día de las Fuerzas Armadas expresamos el más alto reconocimiento a las mujeres y hombres que las integran, por su ejemplaridad, vocación de servicio y patriotismo. Su dedicación garantiza el ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Con motivo de esta solemnidad, transmitimos nuestra más sincera felicitación a los componentes de las Fuerzas Armadas en esta jornada de merecido homenaje.

A la Armada

El Día de las Fuerzas Armadas es la fecha idónea para rendir tributo a la Armada y a su histórica entrega a España. Este compromiso inquebrantable con la defensa de nuestros mares y la seguridad nacional justifica plenamente el gran acierto de Galicia Ártabra al concederle recientemente el Premio Ártabro, un galardón que estrecha aún más los lazos entre la institución militar y la sociedad civil.

La Armada y Ferrol comparten un mismo ADN forjado en el mar. Al otorgar este reconocimiento, Galicia Ártabra no solo premió la excelencia militar, sino que interpreta con maestría el orgullo de una tierra que se sabe íntimamente ligada a los destinos de nuestra Marina de Guerra.