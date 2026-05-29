Un multitudinario encuentro intergeneracional abre el Festival Ferrol Ilustrado con un homenaje a los 300 años del Departamento Marítimo

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La plaza de Armas de Ferrol se convirtió este viernes en el escenario del arranque del Festival Ferrol Ilustrado con un multitudinario encuentro intergeneracional que reunió a centenares de escolares y personas mayores en torno a una gran conmemoración histórica.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; acompañado de la concejala de Turismo, Maica García y de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, saludaron a los participantes de esta actividad inaugural, en la que se confeccionaron sobre el suelo de la plaza una gigantesca bandera de Ferrol y el número 300, en referencia al aniversario del nombramiento de la ciudad como Departamento Marítimo del Norte, un acontecimiento que marcó el inicio del gran crecimiento urbano, naval y social de la urbe.

En el acto participaron alumnos del CPR Cristo Rey, CPR Jesús Maestro, IES Saturnino Montojo, CEIP Isaac Peral, CPR Belén, CPR San Rosendo y CPR Sagrado Corazón. También se sumaron usuarios del comedor sénior Río Xubia, del centro sociocomunitario de la Xunta de Galicia en la ciudad, del centro de día de Caranza, de la residencia de mayores de Caranza, del centro de día de Esteiro y del centro de día Casa do Mar.

Durante su intervención, Rey Varela destacó el carácter singular de un festival que “nos fai viaxar no tempo ata o século XVIII” y puso en valor el trabajo realizado por pequeños y mayores durante la actividad.

“É moi bonito ver como maiores e pequenos vos xuntades por Ferrol e ese é o verdadeiro espírito deste festival: unir a todos os ferroláns a través da historia”, señaló el regidor.

El Festival Ferrol Ilustrado continuará durante la jornada de hoy y mañana sábado con una amplia programación cultural que incluye música, visitas guiadas, actividades divulgativas y recreaciones históricas ambientadas en el siglo XVIII, en una edición especialmente marcada por la celebración del tricentenario de Ferrol como Departamento Marítimo del Norte.