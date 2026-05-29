El alcalde de Ferrol anuncia la mejora del aglomerado de la carretera de Penencia en un encuentro con la AVV de San Román de Doniños

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mantuvo este viernes una reunión con la directiva de la Asociación de Vecinos de San Román de Doniños, acompañado por el concejal de Servicios e Zona Rural, José Tomé, en un encuentro en el que se abordaron diversas actuaciones de mejora para la parroquia y nuevas demandas vecinales.

Durante la reunión, el regidor avanzó que el gobierno local acometerá el aglomerado de la carretera de Penencia con cargo al POS Complementario 2025, una intervención largamente demandada por la vecindad para mejorar el estado del firme en esta vía del rural ferrolano.

Asimismo, el alcalde informó de que próximamente comenzarán las obras de saneamiento en el rural, y se comprometió a celebrar una reunión informativa previa con la veciñanza antes del inicio de los trabajos, con el objetivo de explicar el alcance de la actuación y resolver dudas.

En el encuentro también se recogieron diversas solicitudes trasladadas por la entidad vecinal relativas a la mejora del local social de la parroquia.

Actuaciones del Plan de Barrios

El alcalde aprovechó la reunión para repasar las intervenciones ejecutadas en San Román de Doniños a través del Plan de Barrios. Entre ellas, destacan los trabajos de desbroce realizados en más de 3.000 metros lineales en el entorno de las viviendas, con especial incidencia en la zona del local social, donde se actuó sobre una superficie de 148 metros cuadrados.

También se llevó a cabo la limpieza de 19 contenedores de RSU, así como de los contenedores amarillos y de recogida de cartón, además de la limpieza de más de 700 metros de cunetas en la carretera de Penencia.

En el ámbito del mantenimiento eléctrico, se realizaron siete actuaciones correctivas y preventivas destinadas a mejorar la calidad del servicio en la zona.

El alcalde destacó la importancia de atender estas demandas vecinales y avanzó la continuidad del programa de encuentros parroquiales: “a próxima semana nos reuniremos coa directiva da AVV de Brión, e con este encontro finalizaremos o plan de barrios, que se retomará tras o verán”.

Con esta reunión, el Concello continúa el calendario de contactos con las asociaciones vecinales dentro del Plan de Barrios, orientado a reforzar el mantenimiento y la mejora de las distintas parroquias del municipio.