VII Jornada Histórica de la Armada. Se celebró una conferencia en el Museo Naval de Ferrol,“Don Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros»

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Este pasado jueves, día 28 de mayo, a las 12.00 h, se celebró en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol, la conferencia titulada “Don Álvaro de Bazán. El mejor de los nuestros”, enmarcada para conmemorar la VII Jornada Histórica de la Armada, dedicada este año al invicto Almirante Álvaro de Bazán y Guzmán, primer Marqués de Santa Cruz, con ocasión del 500 aniversario de su nacimiento en Granada (1526-2026), y que corrió a cargo del Capitán de Fragata retirado y Licenciado en Historia Pedro Perales Garat, asesor-colaborador del Instituto de Historia y Cultura Naval.

En nombre del Museo Naval de Ferrol, el acto fue presentado por el Delegado del IHCN – Director del Museo, CF. Juan Gómez Corbalán, que dio la bienvenida a los asistentes y se congratuló de contar para la ocasión con una personalidad de prestigio acreditado en el ámbito de la Historia Naval. En su discurso, tras agradecer la presencia de las autoridades y público, hizo una breve introducción a la conmemoración y abordó el curriculum del ponente.

El acto fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Vicente Rubio Bolívar, y contó con la presencia entre otras autoridades civiles y militares, del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ferrol, José Antonio Ponte Far; la vicerrectora de la Universidade da Coruña-Campus Industrial de Ferrol, Ana Isabel Ares Pernas; el Comandante-director de la E.E. Antonio de Escaño, CN Jaime Boloix Tortosa; del Intendente de Ferrol, coronel Javier Naranjo Rodríguez; los jefes de Mantenimiento y de la OAJ, CsN Jaime Perales Garat y Manuel Aguirre González; el Comarfer, CF José M. de Mata Hervás; mandos del Arsenal y de Buques; así como de público interesado en la Historia Naval entre los que se contaban compañeros y familiares del conferenciante.

Contenido de la Conferencia

El CF retirado e historiador naval Pedro Perales inició su parlamento agradeciendo al IHCN la invitación para impartir esta ponencia, a los asistentes por su presencia y al Museo Naval de Ferrol por la perfecta organización del acto. Apoyado con una presentación digital profusamente ilustrada con imágenes del protagonista, buques de la época, marinos y esquemas con los más variados datos, explicó la biografía y evolución de la carrera de nuestro invicto Almirante D. Álvaro de Bazán y Guzmán, héroe y genial estratega en múltiples combates navales durante todo el siglo XVI, considerado quizá el marino español más ilustre de todos los tiempos. Hizo además referencia a la saga de marinos de los Bazán y contó interesantes anécdotas del invicto Almirante, demostrando que en su época era conocido en todo el mundo.

A la conferencia siguió un interesante turno de preguntas, donde de nuevo el autor puso de manifiesto su gran erudición en temas navales y un vasto conocimiento de nuestro pasado naval. Tras ello, el ALARFER y el Director del Museo le hicieron entrega de un diploma y un regalo como colofón del memorable acto.