Moeche celebra a XI Carreira popular

A XI Carreira popular Concello de Moeche ten lugar este domingo, 31 de maio, a partir das 11.00 horas en San Ramón con 240 de persoas inscritas, 147 persoas adultas e 93 menores.
As probas para a rapazada terán os seus percorridos, coma o ano pasado, dentro da zona do recinto feiral e as rúas principais do centro urbano; a proba absoluta, de 6,5 quilómetros de trazado, chegará até a Casabranca e o CEIP San Ramón.
Pechadas as inscricións a carreira conta con 240 persoas inscritas. O evento organízase en seis carreiras distintas, entre as 11.00 horas que sae a primeira e as 13.00 aproximadamente que comezará a derradeira. Son probas adaptadas a todas as idades, desde os 75 m. para a categoría de Pituf@s, isto é, os nenos e nenas máis pequenas, ata os 6,5 km da proba absoluta. A saída e chegada para todas as probas estará situada no tramo paralelo á nave do Mercado
Dará comezo ás 11.00 horas coa saída das participantes da categoría de Pitufos -rapazada nada en 2020-2022-, que deberán percorrer 75 metros en paralelo á Nave do Mercado. Dez minutos despois sairán as persoas participantes en Sub 8 femininos e masculinos, neste caso sobre unha distancia de 200 metros.
A da categoría Sub 10 arrancará a continuación para percorrer medio quilómetro de distancia por parte do centro urbano. E seguirán as diferentes categorías ata rematar coa carreira absoluta . A distancia a percorrer nesta última proba é de 6.500 metros, cun amplo circuíto que discorrerá por San Ramón e chegará até a Casabranca. O trazado é case todo asfaltado, con algúns tramos de terra e herba.
O Concello contará con persoal de voluntariado entre a veciñanza, o movemento asociativo e Protección Civil de Neda e Valdoviño para colaborar na organización e no dispositivo de tráfico, que obrigará a cortar a circulación entre as 11.00 e as 13.00 horas. Antes desa hora poderá accederse aos aparcamentos da estrada provincial DP4901(San Ramón- Cristo de Rañal) e do centro urbano, aínda que se recomenda deixar os coches fóra do circuíto, é dicir, na estrada da Feira e ao longo da Avenida 23 de Abril. No recinto feiral estará prohibido aparcar.
Haberá premios simbólicoa: a rapazada de menor idade, que levarán medalla, quede no posto que quede, e nas demais categorias concederanse tres trofeos e outros tantos queixos doados por Lácteos Moeche, tanto en feminino como en masculino. A organización tamén reserva premios para as dúas persoas empadroadas no concello que rexistren os mellores tempos.
A XI Carreira popular de Moeche está organizada pola concellaría de Deportes coa colaboración de colectivos veciñais, A.VV Labacengos, AVCR Val de Moeche, da Deputación da Coruña, de Protección Civil de Valdoviño e do Xeoparque do Cabo Ortegal. Ademais de Lácteos Moeche e FisiocheBen, tamén axuda (co avituallamento) e A Tenda de Iria.
Corte da circulación
A circulación, conforme ao plan de tráfico, estará cortada entre as 11.00 e as 13.00 horas. Haberá persoal voluntario en cada cruzamento, coa finalidade de facilitarlles o percorrido ás corredoras e corredores e evitar que poida entrar no circuíto algún vehículo, aínda que entre carreira e carreira permitirase o acceso , especialmente á farmacia que ese día está de garda
As zonas afectadas polos cortes son o interior do recinto feiral, Cristo do Rañal desde preto do campo de fútbol até o CEIP San Ramón -tamén parte da estrada paralela-, e a estrada da Feira e Avenida 23 de Abril. Desde o Concello solicítase que- chegando con antelación- se utilicen como estacionamentos as beiravías das rúas municipais que conectan coa estrada de Ortigueira -diante do CEIP San Ramón e a Avenida e 23 de abril- e tamén se poderá aproveitar para deixar o coche nunha das marxes da estrada provincial DP 4901(San Ramón- Cristo do Rañal). Lémbrase que non se poderá aparcar dentro do recinto feiral de San Ramón