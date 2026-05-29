El pleno de Ferrol aprueba por unanimidad que el centro de salud de Serantes lleve el nombre del doctor José Pedrouzo Bardelas

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El pleno del Concello de Ferrol aprobó este jueves por unanimidad la declaración institucional para que el centro de salud de Serantes pase a llevar el nombre del Doutor José Pedrouzo Bardelas, en homenaje al médico fallecido de manera repentina hace casi un año y muy vinculado tanto a la sanidad pública como a la vida política y social de la ciudad. Formó parte de la corporación municipal en el periodo 2015-2019 como concejal del Partido Popular.

La corporación municipal respaldó así una iniciativa impulsada por la AVV de Serantes, presentada el 8 de octubre de 2025, con la que se busca reconocer la trayectoria profesional y humana del facultativo, considerado una figura muy querida en el barrio y en el conjunto de Ferrol.

En el texto aprobado se destaca que José Pedrouzo desarrolló durante décadas “cunha entrega exemplar” su labor médica en la ciudad, convirtiéndose “nun referente da sanidade pública e nunha persoa fondamente querida polos seus pacientes, compañeiros e pola cidadanía ferrolá”.

La declaración institucional también recuerda su etapa política, después de tomar posesión como concejal del Concello de Ferrol en el año 2015, desempeñando esa responsabilidad “coa mesma ética, honestidade e vocación de servizo que caracterizaron toda a súa vida profesional”.

El documento subraya además que “foi un home comprometido coa súa cidade e unha persoa que soubo gañar o respecto, o cariño e a gratitude dos ferroláns e ferrolás”.

Tras la aprobación plenaria, el Concello trasladará ahora el acuerdo a la Consellería de Sanidade para avanzar en la oficialización del nombre del centro sanitario.

Apoyo unánime a Aspaneps

Durante la sesión plenaria también salió adelante otra declaración institucional de apoyo a Aspaneps, respaldada igualmente por unanimidad.

La corporación mostró su preocupación por la situación que atraviesa la entidad, que desde hace 46 años desarrolla una importante labor preventivo-asistencial con menores, familias y personas con discapacidad en Ferrolterra.

Aspaneps ocupa actualmente un inmueble en Canido, propiedad del Invied, perteneciente al Ministerio de Defensa, mediante una autorización de uso con una renta simbólica de 12 euros mensuales. Sin embargo, esa autorización expira en junio y el nuevo alquiler previsto ascendería a 1.086 euros al mes.

El pleno consideró que este incremento es “absolutamente desproporcionado e totalmente inasumible” para una entidad sin ánimo de lucro, por lo que el Concello solicitará al Invied y al Ministerio de Defensa que revisen la situación y mantengan una renta acorde al carácter social de la asociación, garantizando así la continuidad de un servicio que atiende a más de mil menores y familias de la comarca.

Debate tenso por la liquidación de la Sociedade Mixta de Turismo

La sesión también estuvo marcada por el intenso debate político generado en torno a la aprobación de la liquidación de la Sociedade Mixta de Turismo, uno de los asuntos que centró buena parte de las intervenciones entre el gobierno municipal y los grupos de la oposición.

El debate evidenció las diferencias entre ambas partes sobre la gestión y el futuro de la promoción turística de la ciudad, en una sesión plenaria con momentos de elevada tensión política.

Datos económicos y felicitaciones a la Policía Local

Por otra parte, la concejala de Hacienda, Susana Sanjurjo, dio cuenta del informe trimestral de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2026. Según explicó, el nivel de ejecución alcanza el 12% en ingresos y el 13% en gastos respecto a un presupuesto inicial de 97 millones de euros.

La edila destacó además que el Concello cumple con el Período Medio de Pago, situándose en 39,18 días en términos legales y en 26,19 días en términos económicos. Durante el trimestre se abonaron cerca de mil facturas por un importe próximo a los siete millones de euros, pagándose dentro de plazo alrededor del 95% de las mismas.

Asimismo, el pleno aprobó por unanimidad varias felicitaciones públicas e individuales a agentes de la Policía Local por actuaciones meritorias realizadas durante el año 2025.