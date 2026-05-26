Papa León XIV, un año después de su elección-(Carlos J. García)

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Carlos J. García

Antes de entrar en harina, permítanme felicitar a “Galicia Ártabra Digital” por su XV aniversario. Es todo un lujo que en nuestra comarca podamos disfrutar de un medio de comunicación como Galicia Ártabra en el que tengo, y tenemos, la fortuna de poder contar y leer con total libertad lo sucedido en el día a día; leerla es como si nos las

contásemos en casa, reposadamente, a la hora de cenar. Ojalá siga creciendo porque un pueblo es más libre cuando sus medios de comunicación son libres y sinceros; con ellos mejoraremos las personas y la sociedad.

No nos olvidemos de que siempre detrás de un proyecto hay personas y es justo reconocerles sus méritos y en este caso hay que hacerlo en la persona de Pedro, Pedro Sanz y todo su equipo por la dedicación y esfuerzo. Pocos como Pedro han demostrado su pasión ferrolterrana por sus tradiciones, costumbres y progreso. Gracias Pedro… y vamos a por otros quince años más (por lo menos). ¡Muchas gracias, Pedro!

Y ya metidos en harina, hoy quiero dar continuidad a un par de artículos escritos en fechas en las que estábamos muy pendientes de la elección del hoy Papa León XIV.

En aquellas quinielas cuando todos apostábamos y argumentábamos sobre cómo y quién debería ser el nuevo Papa. Enfrascados en que si sería Francisco II o sería de otras maneras; rumores de que si sería oriental, que si negro, que si más conservador… En tales artículos defendía que, fuese quien fuese, en la Iglesia Romana la elección no va tanto de ideologías, sino de capacidades y liderazgo para seguir adelante con los acuerdos del Concilio Vaticano II, que sería bueno repasar (me incluyo yo también). De estos debates hace ya algo más de un año y aunque parezca

mucho tiempo, es normal ya que los ritmos de la Iglesia no son los mismos que los tiempos políticos y sociales, que tienen otro ritmo.

En la Iglesia Católica, por hacer una similitud, los “cien días” se convierten, más o menos, en un año. Primero hay trabajo que hacer para organizar el entorno. Requiere calma y cuidado para, una vez resuelto, dedicarse a la predicación y catequesis. León XIV la comenzó activamente hace un mes con sus viajes pastorales. Cuando escribo

este artículo, anuncia la publicación de su primera encíclica con un título muy sugerente “Magnifica Humanitas” presentada por él mismo, y este hecho de la presentación formal es una gran novedad ya que, creo, nunca antes un Papa había presentado su propia encíclica. También la fecha elegida para su presentación dice mucho; resulta que coincide con el aniversario de la publicación de la «Rerum Novarum», y entenderán que no es casualidad. Seguro que la opinión sobre los cambios sociales que afectarán nada menos que al mundo del trabajo y a las relaciones humanas debido al rápido desarrollo tecnológico, ofrecida por un Papa licenciado en matemáticas, será más que interesante.

León XIV ha comenzado su catequesis de forma parecida a la de Francisco. Ha viajado a Turquía, Líbano…, sorprendiéndome, para bien, la prontitud en visitar países de África (Angola, Camerún, Guinea…) y aún me sorprendió más, que su primera visita europea fuese nada menos que a Mónaco. Sabemos que en el Vaticano casi

nada queda al azar. ¿Por qué? También lo sabremos. Y no menos sorpresiva y además con poco tiempo de antelación (algo poco usual) es la visita en el próximo día 6 de Junio a nuestra querida España. Además de sorpresiva e interesante y salvo que las razones personales pesen mucho (el Papa vivió en España y tiene ascendencia española), me pregunto si es posible que la política eclesial y social en España tiene algo que ver. Que también lo sabremos, no lo duden… Tiempo tendremos para opinar, comentar y no sé si sorprendernos, aunque difícilmente llegaremos a conocer lo que hable con los Obispos españoles que más de un tirón de orejas, así lo entiendo yo, merecen. ¿Por qué pienso esto sobre los Obispos? Lo dejamos para otro día que tiempo tendremos para saber y comentar los chismorreos de sacristía y noticias que vayan apareciendo (no sé si con sorpresas o no) que desde luego no nos dejaran indiferentes. Toca esperar con expectación.

Queda darles las gracias por leerme y termino como empecé: Gracias Pedro, gracias a todo tu equipo y a seguir dando la batalla y nos leemos en el mejor sitio: Galicia Ártabra Digital. Un abrazo.