APFSC otorga a Global Ports la concesión para construir la terminal de cruceros en el puerto de Ferrol

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La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha dado un nuevo paso adelante para impulsar el tráfico de cruceros. El consejo de administración ha aprobado otorgar a Global Ports Ferrol S.L. la concesión para la construcción y explotación de la terminal de cruceros del puerto de Ferrol con un plazo de vigencia de 30 años.

Se trata de un área de 960 metros cuadrados en el muelle Espigón Exterior que se entregará al terminalista en dos fases. En esta primera, la empresa dispondrá de una parcela de 480 metros cuadrados para ejecutar la terminal que se ampliará, en una segunda etapa, una vez que el muelle esté plenamente operativo para el atraque de buques de crucero de grandes esloras.

Además, se dispondrá de una segunda instalación móvil para las ocasiones en que los atraques se realicen lejos del edificio principal, permitiendo así atender varias escalas simultáneas. Una vez otorgada la concesión, Global Ports Ferrol debe presentar el proyecto de construcción para la primera fase en un plazo de tres meses.

El proyecto se someterá a la aprobación de los servicios técnicos de la Autoridad Portuaria para su aceptación y permiso para el inicio de las obras. La ejecución de los trabajos para la construcción de la terminal se iniciará en un plazo de 6 meses desde el otorgamiento de la concesión. La terminal será de uso abierto a todas las navieras, consignatarias y prestadores del servicio portuario de pasaje, lo que favorecerá el incremento de escalas.

En el edificio de la terminal se centrará buena parte del servicio al pasaje, como la colocación y servicio de pasarelas al buque y el guiado de pasajero, control de equipajes y otras prestaciones. El concesionario desarrollará su actividad bajo los criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Con el otorgamiento de la concesión a Global Ports Ferrol para la construcción de la terminal, se impulsa un tráfico que genera un gran valor añadido para la ciudad, como dinamizador de la economía local, además de proyectar la imagen de Ferrol a nivel internacional. De hecho, con la llegada de Global Ports se prevé que el tráfico de pasajeros en Ferrol se multiplique por cuatro en los próximos años hasta alcanzar los 80.000 pasajeros.

Otros asuntos

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao también aprobó otorgar autorización a la empresa Pinto Basto Ibérica S.A. para la prestación del servicio comercial de consignación de buques y mercancías por el plazo de 10 años.