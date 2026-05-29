Cientos de trabajadores reclaman convenio «digno» en el comercio de alimentación con protestas en la provincia coruñesa

Cientos de trabajadoras y trabajadores se han movilizado este viernes en las ciudades de A Coruña, Ferrol y Santiago en demanda de un convenio «digno» en el comercio de alimentación de la provincia coruñesa, en el contexto de una jornada de huelga con seguimiento «masivo«, según las centrales convocantes.

-Imágenes de las movilizaciones en Ferrol- Video Galicia Artabra-

‘Comercio de alimentación en lucha. Por un convenio digno‘ ha sido la pancarta que portaban en el contexto de unas protestas con concentraciones también en localidades como Ribeira y con piquetes y corte de entradas por momentos en algunos accesos a polígonos, según fuentes consultadas.

También con presencia en establecimientos de piquetes, que se han ido desplazando de unas tiendas a otras. «En las plataformas de distribución no entraron ni a trabajar y en las tiendas están con alguna caja», han asegurado desde los sindicatos convocantes sobre la situación.

REIVINDICACIONES

Las organizaciones sindicales CC.OO, CIG, UGT y USO han convocado esta huelga. Una protesta que llega tras meses de negociación «sin interés de la patronal», sostienen, en mejorar las condiciones laborales y salariales de las miles de personas trabajadoras afectadas por el convenio.

Entre otras cuestiones, denuncian «inmovilismo» por parte de la representación empresarial, a quien acusan de «negarse a asumir propuestas que permitan recuperar poder adquisitivo, avanzar en la conciliación o mejorar unas condiciones laborales cada vez más deterioradas en un sector esencial».

Entre las demandas, aluden a una subida salarial de un 10% para 2026, 4,5% para 2027 y 4% para 2028, «en todos los casos con cláusula de revisión salarial atendiendo al IPC real». En este sentido, han denunciado que este sector «arrastra una pérdida continuada de poder adquisitivo y que los salarios apenas superan el SMI».

Junto a esto, reclaman avances en las condiciones laborales con reducción de jornada, avances en el cobro de las bajas por IT, plus de antigüedad o de domingos.