Más de 30 municipios, tres en Galicia, se suman al manifiesto Ponle Freno para reducir a la mitad los atropellos en ciudades

Un total de 34 municipios españoles se han sumado al manifiesto ‘Ponle freno‘ para reducir los atropellos en ciudades, invitados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Con este gesto se comprometen a adoptar las medidas necesarias para reducir la siniestralidad vial en las calles y disminuir en un 50% la cifra de fallecidos y heridos graves por atropello.

La adhesión a esta campaña, iniciativa del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA de Seguridad Vial, lleva aparejada la realización de «los esfuerzos técnicos, estructurales, reglamentarios y humanos orientados a que en 2030 los peatones fallecidos o heridos de gravedad se reduzcan a la mitad, tomando como base las cifras de 2019, año anterior a la pandemia».

Los más de 12.000 atropellos que se producen cada año en los municipios españoles se saldan con más de 200 muertos y 1.500 heridos graves. Según el texto del manifiesto, la necesidad de proteger al peatón se basa, entre otras razones, en que es el único usuario universal de la vía, y es el más lento y vulnerable. Es igualmente el usuario que más fallecidos registra y el segundo con más heridos graves, que siempre es víctima en caso de siniestro. «Por el contrario, es el más ecológico y de hábitos más saludables y el que cuenta con más derechos«, recoge el texto.

La iniciativa propone que, en la medida de sus posibilidades, se implementen medidas que van desde el establecimiento de pasos de peatones adaptados a un modelo que los hace más seguros, hasta el aumento de las zonas peatonales y de velocidad limitada o el establecimiento de aceras confortables, con menos obstáculos.

También se contempla, entre otras propuestas, la sensibilización de los patones sobre no mirar el móvil al cruzar y reducir su uso en las aceras; iniciar el cruce de forma lenta y hacerse visible antes de cruzar; y no hacerlo nunca fuera de los pasos de peatones ni con el semáforo peatonal en rojo.

Las ciudades que se han sumado al manifiesto son En Extremadura Badajoz, Jaraíz de la Vera, Fuente del Arco, la Codosera y La Tayuela; Murcia Santomera y Archena; en Galicia A Coruña, Salvaterra de Miño y Poio y en Andalucía Chauchina, Mairena del Alcor, Rute y Jerez. En la Comunidad Valenciana Ibi y Castellón de la Plana y en Castilla y León, Olivares del Duero, Briviesca, Villanueva del Campo y La Vellés.

Asimismo, se han sumado los municipios aragoneses de Jaca, Mozota, Mezalocha y; de Cantabria Canstro Urdiales; de Madrid San Martín de Valdeiglesias; en Castilla-La Mancha Campo de Criptana; en Cataluña Badalona y Logroño en La Rioja.