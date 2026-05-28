Un alumno de la ESENGRA obtiene el segundo puesto en el concurso internacional de cocina celebrado en Venecia.

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El pasado 20 de mayo, tuvo lugar la gran final del Concurso Internacional de Cocina Combiguru Challenge organizado por la firma UNOX en Venecia (Italia). La Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA) ha vuelto a demostrar el alto nivel de formación que ofrece a los futuros especialistas de la Armada tras la destacada participación de uno de sus alumnos en dicho concurso internacional de cocina organizado por Combiguru.

El representante de la ESENGRA, Pablo Guisado Amuedo, actualmente realizando la fase de formación específica como aspirante a Marinero de la especialidad de Aprovisionamiento, consiguió alzarse con el segundo puesto de la clasificación general frente a participantes procedentes de diferentes Escuelas y Centros de formación gastronómica.

Durante el certamen, el alumno puso de manifiesto sus conocimientos técnicos, creatividad culinaria y capacidad de trabajo, elaborando un plato principal y un postre con ingredientes secretos, dificultando su preparación, reflejando así el elevado nivel de preparación que reciben los alumnos de la Escuela en el ámbito de la Hostelería y Restauración.

Este reconocimiento supone un importante éxito tanto para el alumno como para la ESENGRA y la Armada, consolidando la Escuela como un centro de referencia en la formación de los futuros chefs de la Armada. Asimismo, pone en valor el compromiso del profesorado y de la institución con una enseñanza basada en la excelencia, la disciplina y la preparación práctica de los alumnos.

Con esta edición, la ESENGRA lleva participando cinco años consecutivos, en este certamen, en los que ha conseguido clasificarse para primeros puestos en los tres últimos años. La participación en competiciones de carácter internacional permite además reforzar la proyección exterior de la Armada y fomentar entre los alumnos valores fundamentales como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo.

La ESENGRA continúa apostando por una formación integral y de calidad, orientada a preparar a los futuros especialistas que desarrollarán su labor en las Unidades y Buques de la Armada, contribuyendo al prestigio y buen hacer de la institución tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.