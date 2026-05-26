Galicia apuesta por las zonas experimentales como clave para liderar la eólica marina en España

Fernández Vila ha participado este lunes en Ferrol en un taller sobre energía eólica marina y energías del mar, organizado por Asime en las instalaciones del CIS de Ferrol.

Durante su intervención, ha subrayado el interés de Galicia por formar parte de la primera subasta de eólica marina que convoque el Estado español, con el objetivo de «no perder la oportunidad de posicionarse a la vanguardia de esta tecnología y convertir este sector en una industria tractora de toda la cadena de valor, que atraiga riqueza y genere nuevos puestos de trabajo».

Asimismo, ha destacado la necesidad de impulsar zonas experimentales para avanzar en el estudio del medio marino, la biodiversidad y los recursos energéticos renovables, al tiempo que se promueve el desarrollo tecnológico.

En este sentido, ha recordado que Galicia cuenta con un área de ensayo en Punta Langosteira (A Coruña), alineada con los objetivos de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050 y la Agenda Energética de Galicia 2030.

PROYECTO INNOMAR

Uno de los principales retos actuales de esta tecnología, según ha explicado el director xeral, son las limitaciones para evacuar la energía marina a tierra. Una dificultad que podría superarse con el proyecto Innomar, promovido por el Instituto Energético de Galicia (INEGA), actualmente en licitación.

Este proyecto prevé la instalación del primer prototipo flotante de estas características en el entorno de Punta Langosteira, que permitirá monitorizar y evacuar la energía generada por las olas y las corrientes.

Fernández Vila ha subrayado que no existe en España ninguna zona experimental de energías del mar que disponga de un sistema multiconexión similar al que se desarrollará en la costa coruñesa. Dicho sistema permitirá evacuar la energía generada a tierra en una única línea, minimizando cualquier posible impacto sobre el medio ambiente u otras actividades marinas, además de posibilitar el autoconsumo en áreas próximas.

Galicia se posiciona, así como una de las regiones europeas con mayor potencial en energías renovables marinas, a la espera de que el Estado convoque la primera subasta de megavatios eólicos marinos.