El Parlamento gallego aprueba una iniciativa del BNG para pedir recuperar la construcción naval civil en Navantia

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La Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento de Galicia ha aprobado este viernes una proposición no de ley presentada por el BNG para instar a la Xunta a demandar al Gobierno central la recuperación de la construcción naval civil en el centro de Navantia en la ría de Ferrol.

La iniciativa, que ha salido adelante por unanimidad en seis de sus siete puntos, ya que el último apartado fue rechazado con los votos en contra del PP, pide la entrada de la Comunidad en el consejo de administración de la empresa y la adjudicación de construcciones de buques de mediano y gran porte, «como venía siendo norma históricamente».

También exige la introducción de Navantia ría de Ferrol en los segmentos con mayor carga tecnológica de las actividades relacionadas con las energías renovables y la descarbonización de la movilidad marítima. Expresamente, la fábrica de Turbinas.

Además, solicita la dotación de nuevas infraestructuras, como un dique para nueva construcción y otro para reparaciones de mayores dimensiones que el actual.

Entre otras solicitudes, se pide la descentralización de la política de compras y la subcontratación, favoreciendo al tejido empresarial del territorio de referencia para Navantia en Ferrol.

El último apartado, que fue rechazado, solicitaba la aplicación de las medidas sociales pactadas para el personal de Navantia al personal de la industria auxiliar, sobre todo las relativas a la jubilación y la formación.