El XXXIII Campeonato de España de Rastro sobre Jabalí se celebra en Galicia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La provincia de A Coruña será el escenario, el próximo 27 de junio, del XXXIII Campeonato de España de Rastro sobre Jabalí y de la III Copa de España Juvenil, una de las pruebas más espectaculares y exigentes del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza.

La competición, organizada junto a la Federación Galega de Caza y el Consejo Superior de Deportes, reunirá a cerca de 50 participantes procedentes de distintos puntos de España junto a sus perros atraillados, que demostrarán sus cualidades de rastreo y seguimiento sobre el rastro del jabalí en una prueba donde se ponen en valor la compenetración entre perro y conductor, la disciplina y la capacidad de trabajo de los perros.

Además, la jornada contará con la celebración de la III Copa de España Juvenil, una iniciativa que continúa creciendo año tras año y que tiene como objetivo fomentar la participación de los más jóvenes en esta modalidad deportiva, garantizando el relevo generacional y el conocimiento de una disciplina que evalúa las capacidades naturales de los perros de rastro.

La prueba estará supervisada por cinco jueces nacionales, encargados de velar por el correcto desarrollo de la competición y el cumplimiento del reglamento oficial.

El XXXIII Campeonato de España de Rastro sobre Jabalí cuenta con el mecenazgo de Mutuasport, el patrocinio de Browning, Légia, Winchester, Miroku y la colaboración de ISUZU, AVIS, Piensos Arcadia, HART, Cinegética+SCI, Os Bichoucos, Pérez Rumbao, Remanso, Xunta de Galcia, Concello de Ordes, Ventos e Rastros,sibuscascoche.com, Veperse, SILVET, Agrodeza, Concello de Oroso, Distribuciones Cutrin Hayedo, Piensos Bograo, NUDESA, Taller Armería Bergantiños Melide.

Programa (*el horario es orientativo):

Viernes 26 de junio: 19:00 horas: Recepción de los participantes en el Centro Cultural Fernando Casas e Novoa (Plaza do Concello, 15888 Sigüeiro, A Coruña); 21:30 horas: Cena de Bienvenida en el Pabellón Juanito Amigo Ferreiro (Calle Pablo Iglesias, 2, 15888 Sigüeiro, A Coruña).

Sábado 27 de junio: 07:30 a 08:00 horas: Concentración Hotel Restaurante Barreiro (Ctra. Coruña – Santiago Km. 32 en Castrelos, Leira-Santa María, 15689 Ordes, A Coruña). 08:30 horas: Salida de los participantes. 09:00 horas: Llegada a la zona de la prueba. 09:35 horas: Comienzo de la prueba. 12:00 horas: Parada para degustación de taco campero. 13:00 horas: Comienzo de la Final del Campeonato. 15:00 horas: Comida de clausura del Campeonato Restaurante Avelino (Rúa a Quenlla, 1, BAJO, 15689 O Mesón do Vento, A Coruña). 17:00 horas: Entrega de trofeos y premios, despedida y salida hacia los respectivos destinos.

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL

Dossier Informativo

Boletín de Inscripción

Resolución de Presidente