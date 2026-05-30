Eva Martínez anuncia que se enfrentará a Ángel Mato en las primarias del PSdG-PSOE a la alcaldía de Ferrol

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La ex concejala y periodista ferrolana Eva Martínez Montero, en estos momentos desempeñando el cargo en Madrid de directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Migración, ha anunciado su decisión de presentar candidatura a las primarias del PSOE de Ferrol con el objetivo de convertirse en la candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2027. De este modo, todo apunta a que la militancia socialista vivirá una intensa contienda interna en la que, previsiblemente, se enfrentarán Eva Martínez y el actual secretario general de la agrupación local y exalcalde de la ciudad, Ángel Mato Escalona.

Según ha podido conocer Galicia Ártabra tras consultar a distintas fuentes del socialismo ferrolano, Eva Martínez partiría, además, con el respaldo de dos de las principales sensibilidades o “familias” internas del PSOE de Ferrol, un apoyo que podría resultar determinante en un proceso de primarias que se prevé especialmente disputado. Su experiencia institucional, su proyección política en Madrid y el creciente respaldo interno que estaría consolidando en los últimos meses la sitúan como una de las figuras con más opciones para liderar la candidatura socialista y disputar la Alcaldía de Ferrol en 2027.