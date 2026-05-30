Eva Martínez anuncia que se enfrentará a Ángel Mato en las primarias del PSdG-PSOE a la alcaldía de Ferrol

La ex concejala y periodista ferrolana Eva Martínez Montero, en estos momentos desempeñando el cargo en Madrid de directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Migración, ha anunciado su decisión de presentar candidatura a las primarias del PSOE de Ferrol con el objetivo de convertirse en la candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2027. De este modo, todo apunta a que la militancia socialista vivirá una intensa contienda interna en la que, previsiblemente, se enfrentarán Eva Martínez y el actual secretario general de la agrupación local y exalcalde de la ciudad, Ángel Mato Escalona.
Según ha podido conocer Galicia Ártabra tras consultar a distintas fuentes del socialismo ferrolano, Eva Martínez partiría, además, con el respaldo de dos de las principales sensibilidades o “familias” internas del PSOE de Ferrol, un apoyo que podría resultar determinante en un proceso de primarias que se prevé especialmente disputado. Su experiencia institucional, su proyección política en Madrid y el creciente respaldo interno que estaría consolidando en los últimos meses la sitúan como una de las figuras con más opciones para liderar la candidatura socialista y disputar la Alcaldía de Ferrol en 2027.
El eterno juego de tronos del PSOE ferrolano: entre el sillón local y el refugio de Madrid
Vaya espectáculo dantesco nos está regalando otra vez el PSOE de Ferrol. Mientras la ciudad necesita alternativas serias, Mato y Eva Martínez están más preocupados por sus particulares juegos de tronos y por ver quién se queda con el control de las cenizas del partido.
Ahora nos viene Eva Martínez Montero vendiendo el relato de que vuelve «muy aprendida» y cargada de experiencia tras su paso por Madrid. Por favor, un poco de seriedad y menos propaganda. La realidad es mucho más prosaica: aquí lo único que se «aprendió» es que, tras la debacle electoral que dejó vía libre a Rey Varela, el sector crítico se quedó a la intemperie y hubo que correr a Madrid a buscar el cobijo de un sueldo público en la Secretaría de Estado.
Pero claro, ahora que las cosas en Madrid se están poniendo extremadamente feas y el sanchismo empieza a tambalearse con los fantasmas del pasado y los problemas que salpican la era Zapatero, Ferrol vuelve a ser un buen refugio. Cuando el barco de Madrid amenaza tormenta, toca regresar a la provincia a reclamar el feudo.
Ni a Mato le importa ya el proyecto de ciudad, enquistado en mantener su cuota de poder orgánico, ni a Eva le mueve el altruismo ferrolano, sino la pura supervivencia política y económica tras haber ido a asegurar la nómina a la capital. Al final, los militantes y los vecinos de Ferrol solo somos los peones de su tablero de conveniencias. Menos lecciones de gestión y más mirarse al espejo.