XIV Encontro de corais-(Julia M.ª Dopico y Vale de Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico y Vale de Piñeiro

Este sábado día 23 en el hermoso enclave de Sobrado dos Monxes y en la Iglesia Parroquial de San Pedro da Porta, el pequeño templo situado a la izquierda del histórico Monasterio cisterciense de Santa María‒ antes San Salvador‒, refugio de peregrinos y almas en busca de retiro, tuvo lugar el “XIV Encontro de Corais” organizado por la Coral Polifónica “Vía Sacra” quebrando el silencio que caracteriza este lugar con la música de tres coros que nos transportaron a otras dimensiones armónicas.

El concierto comenzó con el Coro Infantil “A Maristela” de Sobrado, integrado por niños y niñas que interpretaron temas sencillos perfectamente adaptados a sus edades como el canon Make tume papa; Kukú ué de Eva Ugalde; Amarrá malaila, adaptado por Rubén Rada; La Cubanita, con texto de Nicolás Guillén, el Poeta Nacional de Cuba y música de Eva Ugalde y Mis juguetes de Silvia Furnó. Canciones fundamentalmente africanas y latinoamericanas que nos aproximan al ritmo y el elemento motor tan cercano a las vidas de los jóvenes cantores que en perpetuum mobile supieron conquistar nuestros corazones.

Tras ellos la Coral Polifónica de Berres ‒ A Estrada‒ acompañada por la pianista Alba Díaz Taboada, comenzando su intervención con la cantiga más conocida de “el Rey Sabio”, Alfonso X: Santa María, strela do día en arreglo de uno de los grandes compositores de este país, Federico Mompou, famoso fundamentalmente por sus obras para piano continuando con el Kyrie de la Missa Festiva de John Leavitt; Adoramus te de Emely Crocker; o noso segundo himno‒ poderíamos decir‒ después de Os Pinos de Pondal y Veiga, a Negra Sombra da nai do Rexurdimento, Rosalía de Castro y el histórico compositor Juan Montes para terminar con Convidados esta noite en adaptación de Mariola Gongar y Ana Pazos del autor Juan García de Zéspedes.

Y para concluir el concierto los anfitriones, la Coral Polifónica “Vía Sacra”, que interpretó primero Rosa do Carballiño de Rogelio Groba Groba, compositor y “activista musical” gallego nacido en Guláns‒ Ponteareas‒ de donde es Hijo Predilecto, armonizado por Julio Domíngues; O meu amor mariñeiro, canción difundida por el mítico grupo de folk Fuxan os Ventos; o Alalá do Ulla y O Canteiro con letra de Uxío Davila y música de Xosé Alfredo Oliveira. Melodías bellísimas estupendamente interpretadas por un poblado coro conducido por Ana Pazos Pintor, directora que sigue la profesionalidad y vocación de una saga familiar de músicos.

Felicitaciones por tanto a todos, a la Asociación A Maristela, al Concello de Sobrado y a los que han hecho posible este hermoso y gratificante evento.