Comienzan las obras de mejora en el parque Pablo Iglesias de Ferrol

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El Concello de Ferrol ha iniciado este miércoles las obras de mejora en el parque Pablo Iglesias, una actuación destinada a reforzar la seguridad, la accesibilidad y la conservación de este espacio verde de la ciudad.

El concejal de Servicios, José Tomé, explicó que la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes ya ha comenzado los primeros trabajos, centrados en la reparación y sustitución de los canalones de recogida de aguas pluviales que se encuentran deteriorados o carecen de rejillas de protección. El objetivo es evitar riesgos para los viandantes y mejorar el drenaje del parque.

Una vez finalizada esta intervención, se procederá a una revisión integral del sistema de riego, incluyendo la reposición de piezas y elementos dañados o que presenten deficiencias en su funcionamiento.

El proyecto también contempla actuaciones en los caminos interiores del parque, especialmente en el paseo de los sauces y en los accesos a la zona infantil. Los trabajos incluirán la reposición del xabre, el nivelado de superficies y su estabilización para facilitar un tránsito más cómodo y seguro.

Además, las mejoras se completarán con la plantación de nuevas especies arbóreas y diversas labores de acondicionamiento general, con el objetivo de continuar avanzando en la conservación y puesta en valor de los espacios verdes de Ferrol.

Actuaciones en la avenida Nicasio Pérez

José Tomé avanzó también que la empresa encargada del mantenimiento viario realizó recientemente trabajos de mejora en la avenida Nicasio Pérez, donde se llevaron a cabo labores de pintado del talud y barnizado de bancos para mejorar la imagen y el estado de este espacio público.