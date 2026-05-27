PSOE y Concello de Ferrol chocan por el parón de las obras en el castillo de San Felipe

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El enfrentamiento político en torno a las obras de rehabilitación del castillo de San Felipe se intensificó este miércoles después de que el PSdeG-PSOE de Ferrol denunciara la “paralización total” y el “caos absoluto” en la ejecución del proyecto, mientras que el Concello defendió que los trabajos están ejecutados aproximadamente al 50 % y aseguró que ya analiza alternativas jurídicas para garantizar la continuidad de la actuación.

El concejal socialista Julián Reina acusó al gobierno de José Manuel Rey Varela de “desidia”, “falta de gestión” y “nulo seguimiento” de unas obras financiadas con fondos europeos Next Generation EU, alertando además del riesgo de perder cerca de un millón de euros vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según explicó el PSOE, la documentación oficial del propio Concello refleja que el pasado 13 de mayo se emitió un decreto para aceptar la resolución del contrato menor de servicios de la directora de ejecución de la obra. La técnica, según señalan los socialistas, solicitó la extinción del contrato debido a la ampliación de los plazos de ejecución —que pasarían de 11 a más de 20 meses— y por la existencia de facturas pendientes correspondientes a varias certificaciones.

El grupo socialista sostiene además que el grado de ejecución de la obra apenas alcanzaba el 35,16 % en el momento de la solicitud y asegura que la suspensión formal de los trabajos quedó reflejada en un acta firmada el 14 de mayo.

Julián Reina criticó que el alcalde “non só non supervisa as obras dun dos principais emblemas da nosa cidade, senón que afoga aos profesionais deixando de pagar as facturas correspondentes polos servizos xa prestados”.

Asimismo, desde el PSOE consideran que el gobierno local intentó “agochar esta realidade” y acusan a Rey Varela de utilizar la alcaldía como “un trampolín para ampliar a súa carreira política persoal de volta a Madrid”.

El Concello apunta a incumplimientos de la adjudicataria

Frente a estas acusaciones, el Concello de Ferrol defendió que las obras de rehabilitación y conservación del castillo de San Felipe están ejecutadas aproximadamente en un 50 %.

El gobierno local atribuye la situación actual a “reiterados incumplimientos de los plazos de ejecución por parte de la empresa adjudicataria”, indicando además que la firma fue requerida y advertida “en numerosas ocasiones”.

Ante este escenario, el Concello asegura que está estudiando “la fórmula jurídica más adecuada” para poder continuar con la ejecución de los trabajos y garantizar la finalización del proyecto.

El ejecutivo municipal también recordó que, al igual que otros 40 ayuntamientos gallegos, permanece pendiente de que el Gobierno central conceda una ampliación de los plazos de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation EU para evitar la pérdida de estas ayudas.