Se iniciaron en Vigo los actos del Día de las Fuerzas Armadas con una exposición de vehículos y armamento

Vigo ha iniciado oficialmente esta martes los actos del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará el próximo sábado, 30 de mayo, con un evento central y desfile militar en la playa de Samil. Antes, durante toda esta semana, As Avenidas acogerá una exposición estática de vehículos y armamento, que está abierta desde este martes de forma gratuita.
Fue a partir de las 10.00 horas cuando dio comienzo el desfile militar por Montero Ríos. Bajo la música de la Unidad de Música del Mando de Apoyo a la Maniobra, centenares de curiosos se han amontonado tras las vallas para ver el izado de bandera que se ha llevado a cabo para dar comienzo a la semana de las Fuerzas Armadas en Vigo.
El general del MAM, Marcial González Prada, fue el maestro de ceremonia, quien ha puesto en valor el trabajo de los ejércitos españoles en la defensa de los ciudadanos. En el acto también intervino el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ambos han expresado su respeto por las Fuerzas Armadas y han mostrado su orgullo por que Vigo acoja un evento de este calibre.
EXPOSICIÓN
Por su parte, el capitán Calixto Espigó, de la Brilat de Pontevedra, ha explicado ante los medios de comunicación que con el izado de bandera se da comienzo a una semana con numerosos actos en la ciudad, que terminarán con el desfile del sábado en Samil.
Según ha dicho, la exposición, que estará en As Avenidas hasta la mañana del domingo, contará con representación de los tres ejércitos, de la Guardia Civil, de la UME, y en ella podrán verse embarcaciones, vehículos, armamento o drones, entre muchos otros.
«Estamos deseando que toda la población civil se acerque a la exposición estática. La hemos preparado con el mayor de nuestro cariño. Muchas horas de dedicación, falta de sueño, para que la población civil pueda ver qué hacemos cada día por y para ellos«, ha subrayado Espigó
Programa de actos
- Martes 26: arrancan los actos conmemorativos con un izado solemne de bandera en la avenida de Beiramar. La zona contará entre las 10.00 y las 20.00 con presencia naval, pero además se podrá visitar una exposición estática de material.
- Miércoles 27: a las 19:15 h, tendrá lugar una exhibición de personal y material en las instalaciones deportivas existentes junto al estadio de fútbol de Balaídos. En esta actividad, unidades como la Guardia Real, Unidad Militar de Emergencias (UME) o Guardia Civil ofrecerán una serie de demostraciones como una exhibición de unidades caninas, rescates o desactivación de explosivos, entre otros. La exposición de material se podrá seguir visitando en el mismo horario que el martes.
- Jueves 28: a las 19:15 h, en la Praza da Porta do Sol, tendrá lugar un encuentro de músicas militares en el que participarán, entre otras, la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. También lo harán la Unidad de música de la Guardia Real, la Unidad de música de la Escuela Naval Militar, la Unidad de música de la Academia Básica del Aire y del Espacio, la Unidad de música de la Guardia Civil y la Banda municipal de Vigo).
- Viernes 29: uno de los platos fuertes. Se efectuará la Revista Naval en la que participarán buques de la Armada y de la Guardia Civil. Será un acto presidido por El Rey y contará con presencia de la reina Letizia. Esta exhibición tendrá lugar, a las 15:30 h, en la ría de Vigo. Esa misma tarde, a las 17:15 h, en la Playa de Samil, tendrá lugar una demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil.
- Sábado 30: el gran día de las Fuerzas Armadas. Antes de las 12 del mediodía se incorporará el Batallón de Honores de la Guardia Real frente a la Tribuna Real. Se situarán el Estado Mayor de Defensa y la ministra, Margarita Robles. Tras ellos, los reyes procederán a iniciar los Honores Militares y la revista a las tropas. El primer número del desfile correrá a cargo de los paracaidistas (dos gallegos) y, tras el aterrizaje, se izará la bandera. Después será el turno de la Formación Mirlo, que pintará en el cielo la enseña del Estado.
- El desfile civil y militar ocupará buena parte de la avenida de Samil. Habrá motos, agrupaciones a pie (a ritmo de 124 pasos por minuto), circulará La Legión (en este caso a 160 pasos por minuto) y también habrá unidades a caballo. Pasarán casi 3.300 integrantes de la Guardia Real, del Ejército de Tierra, la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias.