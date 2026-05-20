Un total de 103 universitarios serán reconocidos por la Xunta con los premios fin de carrera

En el Campus de Ferrol han resultado galardonados cinco estudiantes.

La Xunta ha reconocido la excelencia académica de 103 universitarios con los premios fin de carrera, en concreto, se trata de alumnos que finalizaron sus estudios en el curso 2024/25, de los que el 63% son mujeres y el 37% hombres.

Así lo recoge la resolución publicada este pasado martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que detalla que el objetivo de estos galardones es reconocer el «esfuerzo, trabajo y dedicación» de aquellos estudiantes con una trayectoria académica «excelente«.

Según ha subrayado la Consellería de Educación, Universidades, Ciencia e FP en una nota de prensa, el diploma acreditativo de esta distinción irá acompañado de un premio económico de 3.500 euros.

Por universidades, la de Santiago es la que recibe más distinciones, con 47, seguida por la de Vigo, con 40, y la de A Coruña, con 16. Por campus, el de Santiago registra 39 premiados, el de Vigo 18, el de Pontevedra 13, el de A Coruña 11, el de Ourense nueve, el de Lugo ocho y el de Ferrol cinco.

Por ramas de conocimiento, el 40% (41 personas) cursaron grados de Ciencias Sociales y Jurídicas, el 20% (21 personas) de Ciencias de la Salud, el 17% (18 personas), de Ingeniería y Arquitectura, el 13% (13 personas) de Artes y Humanidades y el 10% (10 personas) de Ciencias.

Para acceder a estos premios, las personas tenían que acreditar una puntuación media en su expediente académico igual o superior a 8,5 puntos para el alumnado de las ramas de conocimiento de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias y Ciencias de la Salud, y a 7,5 puntos para el alumnado de la rama de Ingeniería y Arquitectura.