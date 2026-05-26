Las protestas del sector del metal, con corte de tráfico en la AC-12, provocan retenciones en los accesos a A Coruña

26 mayo, 2026 Dejar un comentario 123 Vistas

Protesta del sector del metal en la provincia de A Coruña- CIG

Las protestas del sector del metal están provocando retenciones de tráfico en los accesos a A Coruña, según han confirmado desde la Guardia Civil y también desde el Centro de Control del Tráfico del Noroeste.

En concreto, desde la Benemérita han precisado que sobre las 10.06 se llevó a cabo por parte de los participantes un corte total en la AC-12, en la avenida de As Mariñas, en la zona de los concesionarios. Unos diez minutos después, quedó reabierto el tráfico en dirección Madrid, permaneciendo cortado en sentido hacia A Coruña.

Desde la Guardia Civil han concretado que el cierre de este acceso se ha realizado «sin consentimiento previo«. Ante unas retenciones que continúan a estas horas, recomiendan evitar esta área e ir por itinerarios alternativos.

Mientras, desde la CIG han asegurado que el paro convocado para este martes, al que se sumará otro mañana, está transcurriendo sin incidentes y con amplio seguimiento. Esto con despliegue de piquetes informativos por polígonos en A Coruña, Ferrol y Santiago.

Las protestas, con manifestación en Santiago este mediodía, están convocadas «en defensa de un convenio digno», que incluya mejoras salariales y laborales para unas 18.000 personas del sector de siderometal en esta provincia.

 
 
 

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