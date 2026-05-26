Esquerda Unida de Narón esixe á Xunta unha reforma integral e urxente no CEIP A Solaina

O partido comprométese a levar as demandas da comunidade educativa ao Parlamento galego.Esquerda Unida de Narón vén de manter un encontro coa Asociación de Nais e Pais de Alumnos (AMPA) do CEIP A Solaina para avaliar o estado actual das instalacións, que sofren un deterioro extremo tras case 50 anos de servizo. A formación cualifica a situación de “insostible” e alerta de que se atopa en risco a saúde de toda a comunidade educativa.
Entre as deficiencias máis graves detectadas, Esquerda Unida sinala a presenza de amianto en mal estado. A degradación deste material provoca que as súas microfibras estean presentes no ambiente, sendo respiradas diariamente tanto polo alumnado como polo persoal docente e non docente do centro.
A esta preocupante problemática sanitaria súmanse importantes carencias de infraestrutura: Inexistencia de illamento térmico: O edificio padece humidades intensas e constantes. Sistema de calefacción obsoleto: A caldeira e os radiadores, que contan coa mesma antigüidade que o centro, son insuficientes e provocan un gasto enerxético ineficiente. Instalacións non aptas: Os aseos e o patio presentan un estado de conservación que incumpre as mínimas condicións de habitabilidade e a normativa vixente.
Desde Esquerda Unida de Narón fan fincapé en que, ao tratarse de obras de carácter estrutural, a competencia recae directamente sobre a Administración autonómica. A formación critica duramente a actitude da Xunta de Galicia, á que cualifica de “inoperante” ante unha cuestión de vital importancia para a mocidade de Narón.
“Non podemos consentir que o noso alumnado e o profesorado desenvolvan a súa actividade diaria nun espazo que non reúne os requisitos básicos de seguridade e saúde. A Xunta debe deixar de lado a súa pasividade e acometer as reformas estruturais de xeito inmediato”, apuntan fontes da formación política.
Ante este escenario, Esquerda Unida de Narón ratifica o seu compromiso de esixir ao goberno galego e á Consellería competente a posta en marcha dun plan de reforma urxente, antepoñendo o benestar e a integridade física de toda a comunidade educativa do CEIP A Solaina.