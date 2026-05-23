La Fiscalía pide 25 años de prisión para el joven que mató a golpes a su padre en Narón.

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La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña iniciará el próximo viernes, día 29, el juicio contra el joven C.F.F. que mató a golpes a su padre, de 66 años, en la localidad de Narón. La acusación particular solicita prisión permanente revisable.

Tal y como informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para el viernes está convocada la selección del Tribunal de Jurado que emitirá el veredicto sobre el caso. Esa misma jornada se leerán los hechos probados y los informes, pero para las primeras testificales habrá que esperar hasta el lunes uno de junio.

Los hechos que se juzgan ocurrieron en la tarde del 31 de marzo de 2024 en la vivienda en la que la víctima residía con su madre, una mujer dependiente de 89 años. Aunque el joven no residía habitualmente con su padre, dado que convivía con la madre desde los 8 años, ese día se encontraba en el piso, ubicado en Narón.

En un momento dado, según recoge el Escrito Fiscal, el joven comenzó a agredir a su padre «de manera sorpresiva y brutal». El ataque comenzó en la habitación del hombre, que padecía diversas enfermedades y una salud «muy deteriorada».

El joven lo derribó a golpes y, una vez en el suelo, siguió pegándole patadas y pisotones en la cabeza, incluso después de que la víctima se quedase inconsciente. Solo paró cuando fue reducido por la policía. La víctima falleció en el hospital al día siguiente.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito consumado de asesinato con agravante de alevosía y ensañamiento, así como por el parentesco que les unía. Por ello, pide para el procesado 25 años de prisión y otros 10 de libertad vigilada, y que indemnice a los dos hijos del fallecido con 120.000 euros.

GALICIA ÁRTABRA INFORMÓ DEL SUCESO

La acusación particular solicita prisión permanente revisable para el joven C.F.F., de 26 años acusado de asesinar a su padre en Narón tras pedirle 20 euros.

Así lo expone en su escrito de conclusiones provisionales el abogado Alejandro Seoane, que ejerce la acusación particular en representación de la hermana del acusado e hija de la víctima y en relación a unos hechos ocurridos en la tarde del domingo, el 31 de marzo de 2024.

El joven, tras ir al piso en donde su padre y abuela convivían en la calle Cardenal Cisneros en el barrio de A Solaina, de Narón y pedirle 20 euros para ir a tomar algo, inició una fuerte discusión que desencadenó una «violenta agresión» propinándole numerosos puñetazos y patadas en la cabeza, lo que dejó herido muy grave al padre. La víctima fue trasladada en una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF de Ferrol, en donde fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), pero falleció en la tarde del lunes, día 1, al no conseguir reponerse de las heridas.

El letrado califica los hechos como un asesinato agravado, al concurrir, sostiene, las circunstancias de alevosía, ensañamiento, parentesco y la condición de «víctima especialmente vulnerable». Es en base a esta por lo que pide la prisión permanente revisable.

En su escrito, recoge que el joven aprovechó que su padre se encontraba acostado en la cama de su habitación descansando, para entrar y comenzar a agredirlo sin mediar palabra, con intención de acabar con la vida de su padre.

La víctima, F.F.P. ,de 66 años, padecía múltiples patologías crónicas y estaba en situación de debilidad extrema, lo que a juicio de la acusación particular, «origina que deba ser considerada una víctima especialmente vulnerable ya que carecía de capacidad alguna para defenderse».

Además de la pena de prisión permanente revisable, la acusación particular solicita una indemnización de 100.000 euros para la hija del fallecido. El juicio, que todavía no tiene fecha, será celebrado ante un Tribunal del Jurado tras el auto de transformación dictado en febrero del presente año.