A Deputación da Coruña apoia con preto de 0.5M€ o traballo de 64 entidades sociais da provincia

A Deputación da Coruña publicou no BOP a resolución definitiva da concesión de 998.639,09 € a 64 entidades sen ánimo de lucro da provincia para o cofinanciamento de investimentos en servizos sociais.
Esta liña de subvencións sufraga gastos como a renovación de fachadas, illamentos térmicos, adaptación de baños, ampliación de accesos e adquisición de material informático, mobiliario e cociñas industriais para centros de atención diúrna, ocupacionais e residenciais.
A deputada de Política Social, Mar García Vidal, explicou que o destino destas achegas é «financiar proxectos concretos como a reforma de cociñas en residencias de maiores, o illamento térmico en centros de día ou a compra de ordenadores para programas de inserción laboral. O obxectivo é que as entidades dispoñan de espazos adaptados e modernos para atender aos usuarios».
García Vidal engadiu que «estas axudas da Deputación permiten manter e mellorar a calidade das infraestruturas onde se atende á infancia en risco, a persoas con diversidade funcional ou a colectivos en exclusión en todas as comarcas da provincia, colaborando de xeito directo co terceiro sector e chegando a onde as administracións ás veces non chegan».
Listaxe de asociacións beneficiarias, proxecto e importe concedido.
A B C, Sociedad Cooperativa – Revestimento exterior de fachada e patio con panel sandwich – 8.495,99 €
A.M.I.C.O.S. – Escudo térmico en centro de día 40.500 €
Acción Familiar Ferrol – Programa de integración de minorías étnicas – 1.360 €
Arela Asociación – Saneamento e illamento da Casa de Familia de Santiago – 10.601,61 €
Asoc. de Persoas con Disc. e Apoio á Integración das Comarcas de Arzúa e Terra de Melide (Amarai) – Mellora de infraestruturas no centro ocupacional – 15.422,73 €
Asociación Agalure – Programa de tratamento terapéutico e rehabilitación – 12.010,46 €
Asociación Ambar das Persoas con Diversidade Funcional – Modernización tecnolóxica do centro ocupacional – 15.952,20 €
Asociación Antidroga Renacer de Riveira – Servizo de asesoramento psicolóxico e legal – 1.314,78 €
Asociación Antidroga Vieiro de Carballo – Prevención en menores e apoio ás familias – 874,56 €
Asociación Arraianas – Programas de apoio á integración social – 4.432,72 €
Asociación Asistencial Galega de Servicios á Dependencia (Agasdep) – Rehabilitación de aseos en centro de día para maiores – 23.040€
Asociacion Banco de Alimentos Provincia de A Coruña – Instalación de oficinas en almacén de distribución – 27.200 €
Asociación de Colaboracion y Promocion del Sordo – Equipamento para o Servizo de Rehabilitación Logopédica – 2.493 €
Asociacion de Dano Cerebral A Coruña Adaceco – Equipamento sensorial para neurorrehabilitación – 5.904 €
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Afal Ferrol – Equipamento de conservación e cociña para catering – 4.494,52 €
Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Xardin de Infancia Raiola – Portas de aulas con medidas de seguridade – 5.478 €
Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual Aspadex – Reposición de fiestras en vivenda tutelada – 25.500 €
Asociación de Padres de Personas con Paralisis Cerebral – Ampliación do porche de entrada de Aspace Coruña – 43.987,06 €
Asociación de Pais de Persoas con Trastorno de Espectro Autista (Tea) da Provincia da Coruña (Aspanaes) – Adecuación do servizo de atención residencial nas Pontes – 44.650 €
Asociación de Persoas con Discapacidade Avante – Renovación de mobiliario no CRD Niveiro – 2.040 €
Asociación Dignidad-Galicia – Compra de electrodomésticos e mobiliario en CF Ciudad Jardín – 1.311,04 €
Asociación Discapacitados da Bisbarra de Muros – Substitución de varanda de escaleiras exteriores en Valadares 16.200 €
Asociación Emilia Gomez Adafad – Mobiliario para o cumprimento da protección de datos – 1.020 €
Asociación Ferrola de Drogodependencias Asfedro – Investimento en comunidades terapéuticas – 12.756,45 €
Asociacion Galega para Axuda dos Enfermos con Demencia Tipo Alzheimer – Equipamento para centro de día en Santiago – 11.674,08 €
Asociación Integro das Persoas con Diversidade Funcional da Costa da Morte – Investimento no centro ocupacional – 21.458,96 €
Asociación Itinera – Programa Eco de activación sociolaboral – 2.765,73 €
Asociación Nuestra Señora de Chamorro – Obradoiro de barro e cerámica «Sala Terracota» – 23.638,85 €
Asociación Ong Mestura para la Integracion Social de las Personas Inmigrantes y Emigrantes – Atención psicosocial e socioeducativa a menores – 775,01 €
Asociación Padres de Personas con Discapacidad Intelectual, Aspas – Investimento para a mellora de servizos – 25.581,31 €
Asociación Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños – Reforma de centro residencial – 32.692,33 €
Asociación Participa para la Inclusión Social – Programa de participación social a distancia no ámbito rural – 3.195 €
Asociación Pro Enfermos Mentales de la Coruña – Obras de mantemento no CRPL Keramikós – 44.175,60 €
Asociacón Pro Minusvalidos de Ortegal Aspromor – Investimento en centro residencial de graves afectados – 1.700 €
Asociación Provincial de Pensionistas y Jubilados (Udp) de la Coruña – Investimento en residencias La Milagrosa – 33.969,78 €
Asociación Raiña Paraiso – Programas de inserción laboral e capacitación – 18.671,85 €
Asociación Saude Mental A Creba – Adquisición dun piso para uso de vivenda protexida – 54.000 €
Asociación Saude Mental Ferrol Eume e Ortegal – Equipamento de cociña para unidade residencial nas Pontes – 51.000 €
Asociación Socio-Educativa O Parque – Investimento na Escola Infantil O Parque – 4.590 €
Cáritas Diocesana de Santiago – Melloras no Centro de Atención Social Continuada Vieiro – 13.203,47 €
Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol – Reparacións e mobiliario no centro de día Gabriel Vázquez Seijas – 16.767,21 €
Centro Cultural-Social Juan XXIII de Santiago – Adquisición de ordenadores e material informático para albergue – 8.500 €
Cocina Económica de Santiago – Substitución de portas e instalación de dúas ventás Velux na cociña – 16.747,55 €
Colegio Ludy, Sociedad Cooperativa Gallega – Mobiliario e equipamento para centro de atención á infancia – 3.649,05 €
Confederacion Galega de Persoas con Discapacidade – Mellora de instalacións e equipamento do CRD Ferrol – 3.347,10 €
Dimafa Sociedad Cooperativa Galega – Investimento na Escola Infantil Fany – 1.415,28 €
Enraizando Sociedad Cooperativa Gallega – Equipo de Apoio Social Comunitario (Easc) – 1.834,80 €
Escuelas Populares Gratuitas Guardería Infantil – Reparación, mobiliario e equipamento de comedor e aulas – 40.800 €
Fundación Adcor – Sala de convivencia en residencia de persoas con discapacidade intelectural – 11.424 €
Fundacion Erguete-Integracion – Equipamento informático para servizo de orientación penal – 699,05 €
Fundación Hospitalarias – Climatización de salas de actividade en centro ocupacional – 40.000 €
Fundación Monte do Gozo – Maquinaria e equipamento para formación en agricultura e silvicultura – 9.913,41 €
Fundación Nortempo – Investimentos en programas de inserción laboral – 5.736,96 €
Fundación Raiola – Iluminación exterior e reforma de xardíns en residencias – 30.600 €
Fundación Ronsel – Programas de inserción laboral e capacitación – 6.192,01 €
Fundacion Secretariado Gitano – Programa Promociona de intervención socioeducativa con menores – 3.359,16 €
Hogar de Sor Eusebia – Investimento en centros de acollida e inclusión – 28.563,50 €
Integrados Asociacion para a Atencion e Integracion de Persoas con Tea ou Discapacidade – Equipamento tecnolóxico para o servizo de respiro familiar – 16.034,32 €
Os Meniños Sociedade Cooperativa Galega – Investimento na sociedade cooperativa – 1.389,62 €
Real Institucion Benefico-Social Padre Rubinos – Mellora dos servizos da residencia de persoas maiores – 18.893,88 €
RR de Maria Inmaculada-Casa de Bañobre – Carpintaría, baños e ampliación de dormitorios en centro de menores – 44.666,22 €
Santo Hospital de Caridad – Investimento no refuxio Pardo de Atín – 3.531,60 €
Saude Mental Feafes Galicia – Programa de inserción laboral para persoas con diagnóstico de saúde mental – 6.280,26 €
Terciarios Capuchinos Provincia Luis Amigó Casa Ciudad de los Muchachos de Agarimo – Reforma de baños e xanelas en centro residencial – 8.163,02 €