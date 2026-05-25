Ferrol licita la mejora integral del pabellón de Santa Mariña dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’

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El Concello de Ferrol ha iniciado el proceso de licitación para ejecutar una mejora integral del pabellón polideportivo de Santa Mariña, una actuación valorada en 253.276,09 euros que permitirá modernizar las instalaciones y mejorar su seguridad, funcionalidad y durabilidad.

La junta de gobierno local aprobó este lunes el inicio del expediente de contratación de las obras contempladas en el proyecto básico y de ejecución del recinto deportivo.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que el gobierno local “segue avanzando no proxecto da Cidade do Deporte”, asegurando que esta actuación permitirá contar con “un espazo renovado, á altura das demandas dos deportistas e dos equipos da cidade”.

Entre las principales intervenciones previstas figura la reparación de la cubierta del edificio principal, que incluirá la sustitución de los paneles translúcidos deteriorados y trabajos de revisión y limpieza del canalón principal.

Además, se renovará por completo la cubierta de los almacenes utilizados por la asociación vecinal debido al avanzado deterioro de su estructura y revestimiento.

El proyecto contempla también una mejora integral de la pista deportiva mediante la aplicación de un nuevo revestimiento y el repintado de las líneas de juego.

Asimismo, se procederá a la sustitución de cristales rotos, puertas interiores y de la puerta exterior situada en el frente sur. El actual portalón enrollable será reemplazado por un nuevo sistema automático con lamas de aluminio.

En materia de accesibilidad, el Concello ejecutará una nueva rampa de acceso a los aseos para facilitar el uso de las instalaciones.

Las actuaciones incluirán también tareas de mantenimiento y modernización interior, como el pintado de los pórticos metálicos del pabellón, la sustitución de placas deterioradas del falso techo en las zonas de servicio y la renovación de toda la señalización de emergencia y evacuación conforme a la normativa vigente.

Además, se instalarán nuevos extintores y se renovará el sistema de iluminación de emergencia, ampliando su cobertura a la pista deportiva mediante nuevas luminarias.

El plazo estimado de ejecución de las obras será de cuatro meses.