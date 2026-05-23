El Racing despide el curso con una derrota en Salamanca (3-2)

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo caían ante un Unionistas que certificó su clasificación a la Copa del Rey. Los verdes, ya desgraciadamente de vacaciones, no pudieron sumar nada positivo en su último encuentro de una temporada muy floja. Álvaro Giménez y Tavares anotaron los goles del Racing en el Reina Sofía

Primera parte con gol local

No fue un mal comienzo de encuentro por parte de Verder, llevando algo de peligro por las bandas, teniendo Pascu una tímida ocasión. Respondieron los locales que se jugaban más; a punto estuvo el conjunto charro de aprovechar un fallo de Saúl. El Racing, con el paso de los minutos, fue desapareciendo del partido, cometiendo errores que los charros aprovechaban para merodear el área verde. En el minuto 40 llegaba el 1-0 tras rematar Álvaro Gómez un centro de Piñán, aprovechando una serie de despistes racinguistas. Con ventaja mínima local se llegaba al descanso.

Lluvia de goles en la segunda mitad

Comenzó la segunda parte como acabó la primera, dominio local y el 2-0 obra de Álvaro Gómez tras error de Saúl. Poco después se encontró el Racing con el 2-1 al rematar Álvaro Giménez un córner lanzado por Dacosta. Respuesta local con un disparo al palo de Mounir. Acto seguido, llegaba el 3-1 obra de Juanje, que aprovechó un error de Jairo.

Movió Romo el banquillo y uno de los recién ingresados, el casi inédito delantero Tavares, hacía el 3-2 tras un centro de Saúl. A buenas horas… No fue capaz el Racing de amenazar el empate en un encuentro que tuvo 9 minutos de añadido y que terminó con una gran intervención del portero Lucas Díaz, una de las pocas cosas positivas del cuadro verde en este triste, cansino y penoso final de temporada. Por suerte, ya se acabó, aunque las vacaciones para todos vayan a ser totalmente inmerecidas.

Punto y final a una muy mala temporada. Toca pensar en el futuro.

Finaliza el Racing la temporada 2025-2026 en el 12.º puesto de la Primera Federación con 49 puntos, muy lejos de alcanzar los objetivos del ascenso o de al menos jugar el play-off. Ni siquiera se ha clasificado para jugar la Copa del Rey de la próxima temporada.

Con dos entrenadores, Pablo López y Fernández Romo. Con una Dirección de Fútbol con Álex Vázquez y Diego Rivas, muy cuestionada. Se espera que en los próximos días salgan a hacer una valoración de la temporada. Como se espera también que cumplan el año que les queda de contrato, aunque la afición está muy descontenta con su trabajo. A nosotros nos hubiera podido contarles muchos goles, victorias, alegrías y un buen juego de nuestro Racing, pero eso habría sido ser cómplices de la mentira y taparse los ojos…

Durante los próximos días, quizás también en la comparecencia de prensa de la Dirección de Fútbol, se conozca el nombre del próximo entrenador. Suenan nombres como el de Fran Justo o el de Sergio Guillo… Sobre el nuevo entrenador deberá girar el nuevo proyecto deportivo, con el objetivo del ascenso.

En lo social, replantearse la campaña de socios y los precios de los abonos para no perder mucho socio, dar los pasos definitivos para mejorar las infraestructuras (Ciudad Deportiva, Estadio …), así como para ser más transparentes y cercanos con la afición y el entorno …

Mucho trabajo en Casa Racing para un mes de junio y un verano que se presenta muy movido.

FICHA TÉCNICA

Unionistas de Salamanca: 3-Marco Coronas; Jan Encuentra (Murria, min 62) , Gorjón, Farru, Mounir; Álvaro Gómez, Juanje (Masllorens, min 83), Jota (Juanma, min 83), Aarón Piñán (Serpeta, min 62); De la Nava, y Artola (Chibozo, min 72).

Racing de Ferrol: 2-Lucas Díaz; Migue Leal (Artetxe, min 69), Pujol, Zalaya, Saul; Gorostidi, Jairo (Escobar, min 78); Concha (Álvaro Juan, min 45) , Pascu (Tavares, min 62), Azkune (Dacosta, min 45) y Álvaro Giménez.

Goles: 1-0, min 40: Álvaro Gómez; 2-0, min 47: Álvaro Gómez; 2-1, min 54: Álvaro Giménez; 3-1, min 69: Juanje; 3-2, min 74: Tavares.

Árbtro: Daniel Miranda. (Extremadura). Jan Encuentra, De la Nava y Mario Simón (técnico) vieron amarilla en el Salamanca. Saúl, Jairo y Tavares vieron amarilla en el Racing.

Incidencias: Partido correspondiente a la última jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio Reina Sofía de Salamanca ante 3478 espectadores.

LO QUE DICEN LOS MEDIOS

LA GACETA DE SALAMANCA

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Los de Mario Simón bajan el telón de la temporada ganando al conjunto gallego con un doblete de Álvaro Gómez y un último tanto de Juanje, en un choque de fácil digestión.

TRIBUNA DE SALAMANCA

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El doblete del salmantino guía a Unionistas en una tarde de nervios, sufrimiento, despedidas y premio en el Reina Sofía (3-2).

SALAMANCA HOY

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El conjunto blanquinegro logra la clasificación para el torneo del KO de cara a la temporada 2026/2027 y cierra un largo curso en el que la tensión inicial ha desembocado en una moderada felicidad en el Reina Sofía (3-2)

SALAMANCA AL DÍA

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