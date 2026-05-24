Ultramar, Ferrol, honra a Santo Domingo con misa, procesión e concerto

A unidade pastoral do Ensanche, concretamente a parroquia de Santo Domingo, celebra este domingo en Ferrol a festividade na honra do seu patrón. Os actos comezarán ás 10:30 horas coa celebración dunha misa solemne. A continuación, arredor das 11:15 horas, dará comezo a procesión polas rúas do barrio, na que a imaxe do santo estará acompañada musicalmente pola banda Nuestra Señora del Carmen.
A procesión percorrerá distintas rúas de Ultramar nun ambiente de participación veciñal, tradición e convivencia, mantendo viva unha celebración fondamente arraigada entre os residentes do barrio. Ao remate, a banda ofrecerá un pequeno concerto na Praza de Ultramar.
Durante toda a xornada, a igrexa de Santo Domingo lucirá unha alfombra floral na súa entrada, elaborada por persoas voluntarias da zona.
A organización anima á veciñanza e ás persoas asistentes a participar nos actos e tamén a colaborar portando a imaxe do Santo aquelas persoas que o desexen.