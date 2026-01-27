Falleció en Ferrol María Jesús López Díaz-Saavedra, viuda del profesor José Ramón Vázquez

Compartir Facebook

A los 88 años de edad ha fallecido este martes, día 27, en Ferrol María Jesús López Díaz-Saavedra, viuda del profesor y latinista José Ramón Vázquez Martínez, presidente de la Sociedade Galega de Grafología.

María Jesús partió con la paz de quien lo dio todo por amor y entrega. No solo fue una mujer extraordinaria, sino el corazón que mantenía unida a la familia. Su vida fue un testimonio silencioso de generosidad, siempre con una palabra de aliento para quien la necesitaba y un abrazo dispuesto para sus amigos.

La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio San Lorenzo, en la sala 2 («Ciprés»). El acto del sepelio tendrá lugar este miércoles, día 28, con salida de los restos mortales del Tanatorio a las 16.00 horas hacía en cementerio de Catabois. Posteriormente, a las 20.00 horas se oficiará un funeral por su eterno descanso en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentidos pésame a sus hijos Ignacio (de Ivográficas), Víctor y Leonor; hijos políticos Pamela y Manuel; nietos Ignacio y Gonzalo; y demás familia.

«Tu bondad fue el faro que guió a la familia y amigos; aunque te hayas ido, tu luz seguirá iluminando su camino. Hay personas que no mueren, sino que se quedan grabadas en el alma por la pureza de su corazón. Pasaste por nuestras vidas como un remanso de paz, dejando una huella de amor que el tiempo nunca podrá borrar.Su ausencia deja un vacío imposible de llenar, la recordaremos en cada gesto amable.