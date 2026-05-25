Peche temporal e parcial da piscina municipal de Centieiras en Fene

O concello de Fene informa que a Piscina Municipal permanece parcialmente pechada por mor dunha avaría nas instalacións. O peche manterase ata novo aviso (previsión inicial dúas semanas), mentres non se poida rematar a reparación.
Debido a esta incidencia técnica, o uso da instalación sufrirá as seguintes modificacións,
Zona de auga: pechada por completo.
Servizo e actividades dirixidas no Ximnasio e Pilates: permanece ABERTO e poderá usarse con normalidade.
Vestiarios e duchas: NON se poderán utilizar as duchas.
Actividades dirixidas de auga: quedan suspendidas, esperamos poder recuperar as clases logo da reapertura da instalación.
O concello lamenta os inconvenientes causados e agradece a comprensión e colaboración dos usuarios e informa nu comunicado que ctualmente se está a traballar para solucionar a avaría o antes posible.